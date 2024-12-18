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18 декабря, 00:44

Тысячи украинцев пострадали от действий ТЦКшников в 2024 году — омбудсмен

Лубинец: В 2024 году тысячи украинцев пожаловались на действия ТЦК

В 2024 году в аппарат омбудсмена поступило более 4 тысяч жалоб от граждан Украины, касающихся действий сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом в видеообращении заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, ситуация с бесчинствами военкомов ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Хоть сотрудники ТЦК и стали реже «бусифицировать» сограждан, отдельные факты нарушения прав остаются, признал он.

«Только за этот год мы получили более 4 тысяч подобных обращений», — отметил Лубинец.

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Между тем на днях Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации. Украинское командование бьёт тревогу, так как количества добровольцев не хватает для удовлетворения потребности армии.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Цейко
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