Одесситы спасли мужчину от военкомов, перекрыв им дорогу

Очевидцы рассказали, что перекрытие дорог началось после того, как сотрудники ТЦК начали останавливать автомобили с использованием специальных устройств, называемых «ежами». В одной из такой машин находились мужчина с пожилой матерью, но это не остановило военкомов от попытки мобилизовать его. Тогда мать, чтобы защитить сына, перекрыла дорогу. Вступившиеся за мужчину прохожие в итоге не дали его мобилизовать.