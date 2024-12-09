Одесситы спасли мужчину от военкомов, перекрыв им дорогу
«Страна.ua»: В Одессе жители перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации
В Одессе местные жители перекрыли дорогу в городе из-за принудительной мобилизации, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования (военкоматы на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Очевидцы рассказали, что перекрытие дорог началось после того, как сотрудники ТЦК начали останавливать автомобили с использованием специальных устройств, называемых «ежами». В одной из такой машин находились мужчина с пожилой матерью, но это не остановило военкомов от попытки мобилизовать его. Тогда мать, чтобы защитить сына, перекрыла дорогу. Вступившиеся за мужчину прохожие в итоге не дали его мобилизовать.
Ранее сообщалось, что Украину уличили в отправке на фронт пенсионеров и хронических больных. В настоящее время все бригады ВСУ, находящиеся на передовой, испытывают дефицит личного состава, который просто некем пополнить, отмечают украинские командиры.
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