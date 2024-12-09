Жестокие правила мобилизации населения Украины ведутся не для победы, а для финансового благополучия заинтересованных лиц. Кладбища по всей стране только растут и нация уничтожается. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «ЛАНА ТУТ!».

«Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растёт и растёт», — посетовала она.

Депутат рассказала, что в одном только украинском селе из 98 мобилизованных граждан в живых остались лишь двое. Вместо снижения возраста призыва Скороход призвала обратить внимание на коррупцию лиц, причастных к конфликту. Чтобы восстановить прежнюю численность населения, украинцам теперь нужно рожать по пять детей, отметила парламентарий.

«Кого класть? Пацанов класть? Детей класть? Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?» — задалась вопросом депутат.