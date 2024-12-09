«Кладбище растёт»: В Раде шокированы трагедией в селе, где из всех мобилизованных выжили 2
Нардеп Скороход: Из 98 мобилизованных из украинского села в живых остались двое
Жестокие правила мобилизации населения Украины ведутся не для победы, а для финансового благополучия заинтересованных лиц. Кладбища по всей стране только растут и нация уничтожается. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «ЛАНА ТУТ!».
«Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растёт и растёт», — посетовала она.
Депутат рассказала, что в одном только украинском селе из 98 мобилизованных граждан в живых остались лишь двое. Вместо снижения возраста призыва Скороход призвала обратить внимание на коррупцию лиц, причастных к конфликту. Чтобы восстановить прежнюю численность населения, украинцам теперь нужно рожать по пять детей, отметила парламентарий.
«Кого класть? Пацанов класть? Детей класть? Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?» — задалась вопросом депутат.
Напомним, кладбища на Украине достигают таких масштабов, что трупный яд начинает травить окрестные водоёмы и грунтовые воды. Курская область также не осталась без подарка киевского командования. При отступлении украинцы бросали горы трупов сослуживцев, которые никто не стал забирать. Солдаты жаловались, что ветра разносят аромат разложения на всю округу.
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