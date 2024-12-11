На Украине водитель на ходу спас незнакомца, убегающего от настырного военкома
«Страна.ua»: На Украине водитель спас неизвестного мужчину от сотрудников ТЦК
На Украине водитель помог неизвестному мужчине спастись от сотрудников ТЦК. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Водитель помогает неизвестному мужчине избежать сотрудников ТЦК. Видео © «Страна.ua»
Издание уточняет, что сотрудник ТЦК устроил погоню за молодым человеком. Внезапно рядом с последним притормозил автомобиль, водитель открыл дверь и предложил забраться внутрь. Недолго думая мужчина сел в машину, после чего авто сорвалось с места.
Украинские военкомы применяют грубую силу при насильной мобилизации, однако вскоре ситуация может усугубиться. Недавно стало известно, что сотрудникам ТЦК разрешат стрелять в уклонистов. На этом фоне рядовые украинцы, которые не хотят идти на фронт, сплотились против режима Зеленского. Так, они не боятся выходить на митинги и отбивают мужчин от наглых военкомов.
Life.ru / Шедеврум