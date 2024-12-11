На Украине водитель на ходу спас незнакомца, убегающего от настырного военкома

На Украине водитель помог неизвестному мужчине спастись от сотрудников ТЦК. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание уточняет, что сотрудник ТЦК устроил погоню за молодым человеком. Внезапно рядом с последним притормозил автомобиль, водитель открыл дверь и предложил забраться внутрь. Недолго думая мужчина сел в машину, после чего авто сорвалось с места.