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19 декабря, 15:23

Путин: Защитники РФ, включая экс-бойцов «Вагнера», должны быть равны в выплатах

Всем защитникам России, а также бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер» необходимо гарантировать равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса ветерана боевых действий. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что постоянно поднимает этот вопрос и обсуждает его с «руководством фонда «Защитники Отечества». Лидер России «всё время» старается донести свою позицию касаемо этого вопроса.

«В этом состоит моя позиция — никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны. Все, в том числе ЧВК «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия», — сказал Путин на встрече с волонтёрами «Народного фронта» и сотрудниками ПАО «Ростелеком».

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Ранее Life.ru рассказывал, что глава государства побеседовал с добровольцами «Народного фронта «За Россию» и работниками «Ростелекома», которые всё это время трудились в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Сотрудники обрабатывали запросы граждан. На встречу с главой государства, кстати, они пришли креативно — надели худи с цитатами Владимира Владимировича.

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Life.ru

Наталья Афонина
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