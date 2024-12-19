Путин: Защитники РФ, включая экс-бойцов «Вагнера», должны быть равны в выплатах

Всем защитникам России, а также бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер» необходимо гарантировать равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса ветерана боевых действий. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что постоянно поднимает этот вопрос и обсуждает его с «руководством фонда «Защитники Отечества». Лидер России «всё время» старается донести свою позицию касаемо этого вопроса.

«В этом состоит моя позиция — никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны. Все, в том числе ЧВК «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия», — сказал Путин на встрече с волонтёрами «Народного фронта» и сотрудниками ПАО «Ростелеком».