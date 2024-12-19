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19 декабря, 14:51

Путин встретился с волонтёрами «Народного фронта» и сотрудниками «Ростелекома»

Президент России Владимир Путин увиделся с волонтёрами движения «Народный фронт «За Россию» и сотрудниками «Ростелекома». О встрече рассказали в Telegram-канале Кремля.

Президент Владимир Путин на встрече с волонтёрами движения «Народный фронт «За Россию» и сотрудниками «Ростелекома». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Кстати, именно работники компании электрической связи работали в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Они обрабатывали обращения, которые жители России отправляли главе государства.

Лидер страны пообщался с волонтёрами и сотрудниками, которые, к слову, подошли к своим образам для встречи весьма креативно — некоторые из них надели худи с цитатами Владимира Владимировича.

Строгость и модный цвет бордо: Модный эксперт дала оценку образу Владимира Путина на прямой линии
Строгость и модный цвет бордо: Модный эксперт дала оценку образу Владимира Путина на прямой линии

Менее часа назад в Москве завершилась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — итоговая пресс-конференция президента, объединённая с прямой линией. В этом году она длилась 4 часа 27 минут, что делает её второй по продолжительности в истории. Глава государства подводил итоги года и отвечал на вопросы, интересующие граждан России и представителей СМИ.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Афонина
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