Путин встретился с волонтёрами «Народного фронта» и сотрудниками «Ростелекома»

Президент России Владимир Путин увиделся с волонтёрами движения «Народный фронт «За Россию» и сотрудниками «Ростелекома». О встрече рассказали в Telegram-канале Кремля.

Президент Владимир Путин на встрече с волонтёрами движения «Народный фронт «За Россию» и сотрудниками «Ростелекома». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Кстати, именно работники компании электрической связи работали в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Они обрабатывали обращения, которые жители России отправляли главе государства.

Лидер страны пообщался с волонтёрами и сотрудниками, которые, к слову, подошли к своим образам для встречи весьма креативно — некоторые из них надели худи с цитатами Владимира Владимировича.