Путин встретился с волонтёрами «Народного фронта» и сотрудниками «Ростелекома»
Президент России Владимир Путин увиделся с волонтёрами движения «Народный фронт «За Россию» и сотрудниками «Ростелекома». О встрече рассказали в Telegram-канале Кремля.
Президент Владимир Путин на встрече с волонтёрами движения «Народный фронт «За Россию» и сотрудниками «Ростелекома». Видео © Telegram / Кремль. Новости
Кстати, именно работники компании электрической связи работали в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Они обрабатывали обращения, которые жители России отправляли главе государства.
Лидер страны пообщался с волонтёрами и сотрудниками, которые, к слову, подошли к своим образам для встречи весьма креативно — некоторые из них надели худи с цитатами Владимира Владимировича.
Менее часа назад в Москве завершилась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — итоговая пресс-конференция президента, объединённая с прямой линией. В этом году она длилась 4 часа 27 минут, что делает её второй по продолжительности в истории. Глава государства подводил итоги года и отвечал на вопросы, интересующие граждан России и представителей СМИ.
Telegram / Кремль. Новости