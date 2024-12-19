Строгость и модный цвет бордо: Модный эксперт дала оценку образу Владимира Путина на прямой линии

Президент России Владимир Путин неслучайно выбрал бордовый галстук для выступления на прямой линии. В этом уверена стилист Ольга Ким. В комментарии Life.ru она подробно разобрала образ российского лидера, и сделала вывод, что Путин умело выдержал баланс между строгостью и открытостью к разговору.

Бордовый цвет в целом очень благородный и эстетичный, то есть такое олицетворение могущества и силы, но при этом не ярость, потому что ярость и страсть — это красный, а бордовый — это сдержанность. стилист Ольга Ким

По словам собеседницы Life.ru, сочетание модного бордового с белым и чёрным — достаточно яркое, и на фоне белого бордовый смотрится более ярко, чем, например, если бы это была сорочка. молочного цвета Такой контраст, в выражении силы, строгости. А когда галстук с фактурой или с небольшим узором, это делает образ более интересным и чуть менее строгим, чем если бы это были однотонные фактуры, например, гладкие и без узора.

«И в то же время я не могу сказать, что образ очень расслабленный или какой-то дружелюбный. Нет, это очень строгий образ, даже несмотря на то, что галстук с рисунком. Но эта самая незаметная полосочка показывает открытость и не отстраненность президента к публике», — резюмирует модный эксперт.