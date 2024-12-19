Прямая линия с Путиным – 2024 стала второй по длительности в истории

В Москве завершилась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. В этом году она шла 4 часа 27 минут и стала второй по длительности в истории. Кстати, федеральные телеканалы отводили три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.

В прошлом году граждане и журналисты задавали вопросы главе государства в течение 4 часов 3 минут, а рекорд был установлен в 2020 году — 4 часа 30 минут.