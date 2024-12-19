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19 декабря, 13:45

Прямая линия с Путиным – 2024 стала второй по длительности в истории

Прямая линия с Путиным завершились, она продлилась более 4 часов

Владимир Путин на прямой линии – 2024. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Владимир Путин на прямой линии – 2024. Фото © Life.ru/Павел Баранов

В Москве завершилась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. В этом году она шла 4 часа 27 минут и стала второй по длительности в истории. Кстати, федеральные телеканалы отводили три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.

В прошлом году граждане и журналисты задавали вопросы главе государства в течение  4 часов 3 минут, а рекорд был установлен в 2020 году — 4 часа 30 минут.

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Напомним, сегодня в полдень, 19 декабря, стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Прямую трансляцию смотрите на Life.ru. Вопросы президенту задали как граждане (всего поступило более 2 млн обращений), так и журналисты, собравшиеся в Гостином Дворе в Москве.

Александра Вишнякова
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