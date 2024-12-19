Путин ответил, как изменился за 2 с лишним года СВО: «‎Я почти перестал смеяться»

Президент РФ Владимир Путин признался на совмещённой прямой линии и пресс-конференции, что за почти три года с начала спецоперации на Украине почти перестал смеяться и стал меньше шутить. Life.ru ведёт прямую трансляцию с мероприятия.

«Эти 2 лишним года были серьезным испытанием для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы шутим, и смех в зале раздаётся. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. И есть обстоятельство: я стал совершенствовать имеющиеся у меня навыки в поиске ключевых вопросов и возможностях сосредоточить внимание и силы на их решении», – говорит глава государства.