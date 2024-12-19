Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв, посоветовав думать о доме

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции рассказал анекдот, про слово из 3 букв, посоветовав думать прежде всего о доме. Life.ru ведёт прямую трансляцию с мероприятия.

«За столом сидит семья, маленький мальчик, разгадывает кроссоворд и говорит: «назовите слово из трёх букв». Мама ему «бум» ложкой по лбу. Мальчик спрашивает: «За что? Это же — дом!». Муж жене тоже «бум» и говорит: «О доме надо думать!», — пошутил президент.