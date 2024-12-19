Путин знаменитой цитатой осадил американского журналиста, который счёл Россию слабой
Путин вспомнил слова Марка Твена, комментируя мнимое ослабление России
В ответ на утверждения об «ослаблении России» президент Владимир Путин сослался на известное выражение писателя Марка Твена. Глава государства использовал это яркое высказывание, чтобы ответить американскому журналисту NBC Киру Симмонсу, который задал провокационный вопрос во время прямой линии. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
«Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной, поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — сказал Путин.
Ранее российский лидер отметил, что за последние два-три года РФ проявила себя как мощное государство, сохранив свой суверенитет и продолжая вести независимую внешнюю политику. В своей речи он также упомянул, что практически все страны НАТО участвуют в конфликте против России. Путин подчеркнул, что уровень подготовки, боеготовности и моральное состояние российских ВС РФ не имеют аналогов среди армий мира.
Life.ru