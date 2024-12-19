Путин знаменитой цитатой осадил американского журналиста, который счёл Россию слабой

В ответ на утверждения об «ослаблении России» президент Владимир Путин сослался на известное выражение писателя Марка Твена. Глава государства использовал это яркое высказывание, чтобы ответить американскому журналисту NBC Киру Симмонсу, который задал провокационный вопрос во время прямой линии. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

«Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной, поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — сказал Путин.