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Регион
19 декабря, 11:01

Путин: Россия стала гораздо сильнее за последние 2-3 года

Россия показала себя как сильное государство в последние два — три года, потому что не отказалась от своего суверенитета и продолжает действовать в фарватере самостоятельной внешней политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной», — подчеркнул российский лидер.

Путин считает, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии
Путин считает, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии

Также Путин заметил в своей речи, что практически все страны НАТО воюют против России. Он добавил, что выучка, боеготовность и внутреннее состояние российских войск — такие, каких нет ни у одной армии мира.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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