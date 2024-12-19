Путин: Россия стала гораздо сильнее за последние 2-3 года
Россия показала себя как сильное государство в последние два — три года, потому что не отказалась от своего суверенитета и продолжает действовать в фарватере самостоятельной внешней политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной», — подчеркнул российский лидер.
Также Путин заметил в своей речи, что практически все страны НАТО воюют против России. Он добавил, что выучка, боеготовность и внутреннее состояние российских войск — такие, каких нет ни у одной армии мира.
Life.ru