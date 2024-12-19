Путин: Против России воюют почти все страны НАТО

Практически все страны НАТО воюют против России. Об этом на совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. Life.ru ведёт трансляцию «Итогов года».

«Да с нами практически воюют почти все страны НАТО. А что там происходит? Не только 2% на оборонные расходы не будет хватать, а даже 3%», — указал президент.

Путин добавил, что выучка, боеготовность и внутреннее состояние российских войск — такое, какого нет ни у одной армии мира, пожалуй.