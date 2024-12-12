Страны НАТО обсуждают увеличение расходов на оборону в преддверии возвращения Трампа в Белый дом
FT: Европейские члены НАТО обсуждают увеличение расходов на оборону до 3% ВВП
Европейские страны-участницы НАТО обсуждают увеличение целевого показателя оборонных расходов Североатлантического альянса до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники. По их словам, такие дискуссии проводятся в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Сейчас входящие в НАТО государства Европы должны тратить на оборонные расходы альянса не менее 2% ВВП.
Как уточняет издание, данный шаг может быть согласован к ежегодному саммиту альянса в июне 2025 года. Меж тем в европейских столицах опасаются роста давления «на и без того напряжённые национальные бюджеты», пишет FT.
Отмечается, что в текущем году только 23 страны НАТО достигнут целевого показателя в 2%. В их число не входят такие страны как Испания и Италия. Обсуждения об увеличении суммы оборонных расходов начались на прошлой неделе во время встречи глав МИД страны альянса. Согласно информации СМИ, в краткосрочной перспективе планируется достичь показателя в 2,5%, а к 2030 году — 3%.
Дональд Трамп давно требует от других стран НАТО увеличить траты на оборонные расходы. Политик неоднократно отмечал, что США не должны «содержать» альянс. Ранее Трамп даже допустил выход Соединённых Штатов из военно-политического блока в случае недостаточной выплаты членских взносов от других стран.
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