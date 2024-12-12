Страны НАТО обсуждают увеличение расходов на оборону в преддверии возвращения Трампа в Белый дом

Европейские страны-участницы НАТО обсуждают увеличение целевого показателя оборонных расходов Североатлантического альянса до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники. По их словам, такие дискуссии проводятся в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Сейчас входящие в НАТО государства Европы должны тратить на оборонные расходы альянса не менее 2% ВВП.

Как уточняет издание, данный шаг может быть согласован к ежегодному саммиту альянса в июне 2025 года. Меж тем в европейских столицах опасаются роста давления «на и без того напряжённые национальные бюджеты», пишет FT.

Отмечается, что в текущем году только 23 страны НАТО достигнут целевого показателя в 2%. В их число не входят такие страны как Испания и Италия. Обсуждения об увеличении суммы оборонных расходов начались на прошлой неделе во время встречи глав МИД страны альянса. Согласно информации СМИ, в краткосрочной перспективе планируется достичь показателя в 2,5%, а к 2030 году — 3%.