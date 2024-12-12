В ОБСЕ нашли наставника для Украины на пути в ЕС и НАТО
Спецпредставитель ОБСЕ Мареш собрался готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
ОБСЕ хочет подготовить Киев ко вступлению в ЕС и НАТО. Об этом заявил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш в беседе с «Известиями».
«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнёрству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — сказал он.
Мареш рассказал, что ОБСЕ ведёт на Украине 24 проекта, каждый из которых в интересах Киева. По словам спецпредставителя, он курирует их все, а также занимается разработкой ещё одного.
«Я говорил с министром иностранных дел Финляндии (Элиной Валтонен), она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями», — сообщил дипломат.
Владимир Зеленский выпрашивает приглашение в НАТО для своей страны с тех пор, как заступил на пост президента. Сейчас его полномочия подошли к концу, а Украина всё ещё не в альянсе, однако лидер киевского режима не бросает попытки. Ранее в Париже он выпрашивал у избранного американского лидера Дональда Трампа приглашение в НАТО. Затем он захотел вновь об этом поговорить, но уже с европейской контактной группой. После украинский политик заявил, что готов отказаться от части земель в обмен на заветное членство в альянсе.
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