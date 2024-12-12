В ОБСЕ нашли наставника для Украины на пути в ЕС и НАТО

ОБСЕ хочет подготовить Киев ко вступлению в ЕС и НАТО. Об этом заявил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш в беседе с «Известиями».

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнёрству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — сказал он.

Мареш рассказал, что ОБСЕ ведёт на Украине 24 проекта, каждый из которых в интересах Киева. По словам спецпредставителя, он курирует их все, а также занимается разработкой ещё одного.