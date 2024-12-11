Североатлантический альянс активно перебрасывает военную технику в Восточную Европу, размещая машины на территории Польши. Об этом заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводят РИА «Новости».

«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьёзное, что просто бросается в глаза на европейских трассах», — рассказал Лебедев.

По словам подпольщика, вооружение доставляется не только сухопутными, но и морскими путями. Об этом говорит возросшая активность военных кораблей вблизи порта Свиноуйсьце. Масштабы поставок техники в Польшу значительно превышают те, что наблюдались перед началом СВО на Украине, подчеркнул он.