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11 декабря, 03:02

Подполье узнало о небывалой «миграции» военной техники НАТО в Восточную Европу

Подпольщик Лебедев: НАТО активно перебрасывает военную технику в Польшу

Североатлантический альянс активно перебрасывает военную технику в Восточную Европу, размещая машины на территории Польши. Об этом заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводят РИА «Новости».

«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьёзное, что просто бросается в глаза на европейских трассах», — рассказал Лебедев.

По словам подпольщика, вооружение доставляется не только сухопутными, но и морскими путями. Об этом говорит возросшая активность военных кораблей вблизи порта Свиноуйсьце. Масштабы поставок техники в Польшу значительно превышают те, что наблюдались перед началом СВО на Украине, подчеркнул он.

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Ранее о сосредоточении сил НАТО на границах России и Белоруссии заявил и постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. По его словам, отмечается «беспрецедентный рост напряжённости в Европе». Стратегическая обстановка особенно ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Анатолий Цейко
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