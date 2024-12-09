Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 08:01

НАТО уличили в накоплении сил на границах России и Белоруссии

Постпред РФ при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у российских границ

Вооружённые силы НАТО сосредоточивают свои силы на границах России и Белоруссии, имея возможность развертывания систем для тактического ядерного оружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев в интервью порталу «Союзники. ОДКБ».

Не «Орешник»: На Западе боятся разрушительного потенциала российской ракеты
Не «Орешник»: На Западе боятся разрушительного потенциала российской ракеты

«Мы наблюдаем концентрацию военных сил НАТО на границах Беларуси и Российской Федерации, включая возможность размещения средств, способных использовать ядерные боеприпасы», — отметил Васильев.

По словам спикера, в ОДКБ фиксируют «беспрецедентный рост напряженности в Европе», причем стратегическая обстановка ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Постпред России при организации подчеркнул, что страны Запада оказывают негативное воздействие на ситуацию в Кавказском регионе, способствуя его нестабильности.

Военный эксперт пояснил, что будет значить размещение «Орешника» в Белоруссии для Запада
Военный эксперт пояснил, что будет значить размещение «Орешника» в Белоруссии для Запада

Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин намерен разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким запросом к российскому коллеге обратился сам Александр Лукашенко. Уточняется, что эти ракетные комплексы будут поступать на вооружение как России, так и Беларуси одновременно. Ожидается, что это решение упростит диалог с Западом.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • НАТО
  • Армия
  • Минобороны РФ
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar