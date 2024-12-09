НАТО уличили в накоплении сил на границах России и Белоруссии

Вооружённые силы НАТО сосредоточивают свои силы на границах России и Белоруссии, имея возможность развертывания систем для тактического ядерного оружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев в интервью порталу «Союзники. ОДКБ».

«Мы наблюдаем концентрацию военных сил НАТО на границах Беларуси и Российской Федерации, включая возможность размещения средств, способных использовать ядерные боеприпасы», — отметил Васильев.

По словам спикера, в ОДКБ фиксируют «беспрецедентный рост напряженности в Европе», причем стратегическая обстановка ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.