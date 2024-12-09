НАТО уличили в накоплении сил на границах России и Белоруссии
Постпред РФ при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у российских границ
Вооружённые силы НАТО сосредоточивают свои силы на границах России и Белоруссии, имея возможность развертывания систем для тактического ядерного оружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев в интервью порталу «Союзники. ОДКБ».
«Мы наблюдаем концентрацию военных сил НАТО на границах Беларуси и Российской Федерации, включая возможность размещения средств, способных использовать ядерные боеприпасы», — отметил Васильев.
По словам спикера, в ОДКБ фиксируют «беспрецедентный рост напряженности в Европе», причем стратегическая обстановка ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Постпред России при организации подчеркнул, что страны Запада оказывают негативное воздействие на ситуацию в Кавказском регионе, способствуя его нестабильности.
Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин намерен разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким запросом к российскому коллеге обратился сам Александр Лукашенко. Уточняется, что эти ракетные комплексы будут поступать на вооружение как России, так и Беларуси одновременно. Ожидается, что это решение упростит диалог с Западом.
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