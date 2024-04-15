МИД: Приём Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции блока на Севере

Россия будет соразмерно реагировать на потенциальные угрозы с территории Швеции и Финляндии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя планы по размещению штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии.

"Как неоднократно об этом заявлял президент России [Владимир Путин], наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран. Разумеется, способы надёжного обеспечения нашей безопасности, обороноспособности будем продвигать", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, приём Хельсинки и Стокгольма в НАТО повысит амбиции альянса на Севере и в Арктическом регионе, что и будет сопровождаться созданием соответствующих командно-штабных цепочек.