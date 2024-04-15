МИД: Приём Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции блока на Севере
В МИД пообещали соразмерный ответ на создание штаба НАТО в Финляндии
Здание МИД России в Москве. Обложка © Telegram / МИД России
Россия будет соразмерно реагировать на потенциальные угрозы с территории Швеции и Финляндии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя планы по размещению штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии.
"Как неоднократно об этом заявлял президент России [Владимир Путин], наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран. Разумеется, способы надёжного обеспечения нашей безопасности, обороноспособности будем продвигать", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, приём Хельсинки и Стокгольма в НАТО повысит амбиции альянса на Севере и в Арктическом регионе, что и будет сопровождаться созданием соответствующих командно-штабных цепочек.
Напомним, как писали финские СМИ, в Миккели — всего в 140 километрах от границы с Россией — планируют создать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Предполагается, что он будет подчиняться штаб-квартире в американском Норфолке.