Трамп назвал условие для выхода США из НАТО

США останутся в составе НАТО, если остальные страны-участницы альянса будут исправно выплачивать членские взносы. Об этом заявил избранный президент Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Если они будут платить по счетам — абсолютно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп неоднократно критиковал руководство НАТО и грозил, что США покинут Североатлантический альянс, если европейские члены военно-политического блока не будут больше финансировать собственную безопасность.