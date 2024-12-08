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8 декабря, 15:37

Трамп назвал условие для выхода США из НАТО

Трамп допустил выход США из НАТО, если европейцы не будут платить по счетам

США останутся в составе НАТО, если остальные страны-участницы альянса будут исправно выплачивать членские взносы. Об этом заявил избранный президент Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Если они будут платить по счетам — абсолютно»,ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп неоднократно критиковал руководство НАТО и грозил, что США покинут Североатлантический альянс, если европейские члены военно-политического блока не будут больше финансировать собственную безопасность.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на сохранение объёмов военной помощи после смены администрации Белого дома в январе. При этом республиканец ещё раз обозначил свою решимость решить конфликт России и Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Юрий Лысенко
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