11 неожиданных вопросов от граждан, которые не прозвучали на прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным — это уникальная возможность задать вопрос президенту напрямую. И те граждане, у кого это получается, нередко интересуются положением в стране, финансовыми вопросами, спрашивают про зарплаты, инфляцию, внешнюю политику и т.д. Но нередко во время пресс-конференции россияне выказывают любопытство к личности самого главного человека в стране. Они спрашивают у Путина, за какую футбольную команду болеет президент, есть ли у него хобби и какой чай любит сильнее всего.

Такое любопытство к личности, занимающей высокий пост, — одна из особенностей русской души. Эта потребность в нетипичной информации о президенте исходит из желания идентифицировать себя с лидером страны, увидеть в нём отражение собственных ценностей и стремлений.

Именно эти 13 вопросов, которые мы сейчас покажем, отражают, что на самом деле волнует граждан России и что им интересно узнать помимо политики и экономики. И пусть на них Владимир Путин не ответил, они не менее важны, чем те, про которые президент успел поговорить.





















