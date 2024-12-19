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19 декабря, 13:16

11 неожиданных вопросов от граждан, которые не прозвучали на прямой линии с Владимиром Путиным

В самом разгаре пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным люди могут задавать любые вопросы, которые кажутся им важными. И вот самые интересные и нетипичные, но достойные внимания.

Прямая линия с Владимиром Путиным — это уникальная возможность задать вопрос президенту напрямую. И те граждане, у кого это получается, нередко интересуются положением в стране, финансовыми вопросами, спрашивают про зарплаты, инфляцию, внешнюю политику и т.д. Но нередко во время пресс-конференции россияне выказывают любопытство к личности самого главного человека в стране. Они спрашивают у Путина, за какую футбольную команду болеет президент, есть ли у него хобби и какой чай любит сильнее всего.

Такое любопытство к личности, занимающей высокий пост, — одна из особенностей русской души. Эта потребность в нетипичной информации о президенте исходит из желания идентифицировать себя с лидером страны, увидеть в нём отражение собственных ценностей и стремлений.

Именно эти 13 вопросов, которые мы сейчас покажем, отражают, что на самом деле волнует граждан России и что им интересно узнать помимо политики и экономики. И пусть на них Владимир Путин не ответил, они не менее важны, чем те, про которые президент успел поговорить.

  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
  • Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru
    Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru

Вопрос с прямой линии с президентом. Фото © Life.ru

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«Какая ваша любимая сказка?», «Что делать, если ученики не слушаются?», «Чей портрет висит у вас в кабинете?», «Когда наступит золотой век России?» и «Боюсь искусственного интеллекта?» — все эти вопросы напрямую отражают одну мысль. Что русский народ воспринимает президента не просто как главу государства, а как личность, к которой можно обратиться с любым вопросом. Такое тёплое отношение обычно формируется в семьях, когда внуки спрашивают у дедушки, считая его главным авторитетом.

Напомним, сегодня в 12:00 стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Карина Морозова
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