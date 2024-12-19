День Николая Чудотворца. Что нельзя делать 19 декабря и почему Никола зимний — это Санта-Клаус Народный праздник Никола зимний в декабре: когда день Николая Чудотворца в 2024-м, когда Николин день по церковному календарю, что нельзя делать 19 декабря, рассказывает Life.ru. 18 декабря, 21:05 Кто такой Никола зимний и почему его сравнивают с Санта-Клаусом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © azbyka, © Freepik/ kjpargeter

Никола зимний — один из самых важных праздников в русской православной традиции. Он завершает комплекс из трёх народных праздников, который начинается Варвариным днём, 17 декабря, и продолжается Савиным днём, 18-го. 19 декабря празднуется зимний день Николая Чудотворца, и в православной традиции значение этого праздника сопоставимо с Рождеством Христовым. Всё о празднике Николы зимнего, а также почему православный святой стал прототипом знаменитого Санта-Клауса — в материале Life.ru.

Никола зимний – 2024: какого числа праздник

Икона Святого Николая Чудотворца. Этот святой особенно почитаем в русской православной традиции. Фото © Wikipedia

Никола зимний в 2024 году отмечается 19 декабря. Это последний праздник из трёх зимних дней памяти святых. В народной традиции с 17 по 19 декабря принято устраивать непрерывное гулянье. Сам день святого Николая Угодника было принято называть по-разному, например Никольщина, Никола морозный, Никола холодный, Микола зимний и даже Праздник света. Этот день посвящён памяти одного из самых главных древнехристианских святых — Николаю Чудотворцу, жившему в III–IV веках нашей эры.

Никола зимний в 2024 году — история праздника

Лубок с изображением Николы Можайского, 1720 год. Фото © Wikipedia

Никола зимний в русской традиции отмечается с небывалым размахом. Почитание Николая Чудотворца среди славян всегда было очень сильным: по свидетельствам католических путешественников, святого Николая чтили превыше других святых, наравне с Иисусом Христом и Богородицей, а почести ему воздавали такие же, как самому Христу. Существовала легенда, согласно которой Николаю Чудотворцу предлагали стать Богом, но тот отказался. Его могущество было поистине беспредельным: святого Николая можно было попросить о чём угодно. Николай Чудотворец считался заступником мужиков, то есть крестьян, простого народа, покровителем моряков и в принципе самым мощным святым в православных святцах. Сейчас в православной традиции Никола также считается покровителем заключённых, сирот и путешественников. Такая слава закрепилась за Николаем Чудотворцем с тех пор, как греческие миссионеры принесли православную религиозную традицию языческим славянским племенам.

Житие святого Николая Чудотворца

Николай Угодник спасает своими молитвами моряков во время бури, фреска. Фото © Wikipedia / Дионисий

Сам святой прославился ещё в III–IV веках от Рождества Христова как святитель и праведник. В житии святого указано, что он родился около 270 года нашей эры в городе Патара, в провинции Ликия Римской империи. Рождённый в семье христиан, Николай с самого детства был набожным и уже тогда решил посвятить всю свою жизнь служению Господу. И незамедлительно приступил к воплощению своего решения в жизнь: все дни юный Николай проводил в храме, а ночью изучал Священное Писание. Его дядя, епископ, сначала произвёл его в ранг чтеца, а затем в сан священника. Вскоре Николай Угодник сам стал епископом.

При этом начало служения святого Николая совпало с невероятно тёмными для христиан временами. Это было время правления императора Диоклетиана. Именно он издал законы, согласно которым преследование христиан становилось долгом каждого римского гражданина. Многие святые великомученики пали жертвой Диоклетиана, а его гонения стали самыми продолжительными в истории империи: они продлились с 303 по 311 год нашей эры. Всё это время Николай Чудотворец был во главе христианской церкви и доблестно защищал её от гонений и ересей.

Чудеса святого Николая Угодника

Николай Чудотворец дарит приданое трём девицам, фреска. Фото © Wikipedia / Wikivorker

На протяжении всей жизни Николай Угодник бескорыстно помогал добрым христианам и сотворил немало чудес. Когда его родители умерли, Николай безвозмездно раздал бедным всё унаследованное имущество. Покровителем моряков Николай стал не случайно: всю жизнь он помогал мореплавателям. Так, однажды он спас от бури целый корабль благодаря своим молитвам; а в молодости воскресил моряка, разбившегося насмерть во время плавания из Миры в Александрию.

Кроме того, существует история о том, как Николай спас от бесчестия трёх девушек. Их отец был беден и не мог обеспечить дочерей приданым: по тем временам это было очень серьёзное упущение. Отец даже думал сдать дочерей в один из римских борделей, но Николай Чудотворец пришёл им на помощь. Он три раза подбросил в дом девушек по мешку золота — за каждую из дочерей, — так что те беспрепятственно смогли найти себе достойных мужей.

Николай Чудотворец также прославился как миротворец и сторонник полюбовного урегулирования конфликтов. Кроме того, Никола не раз спасал от смерти несправедливо осуждённых. Когда святитель Николай отошёл в мир иной, его мощи сразу же стали мироточить.

Когда появился праздник Никола зимний

Праздник Николы зимнего очень важен для русского народа. Фото © Wikipedia / I. Sailko

Никола зимний в православной традиции был установлен на 6 декабря по юлианскому календарю. В григорианском календаре это 19 декабря. Праздник появился в типиконах практически сразу после того, как святитель отошёл в мир иной. Его мощи сразу стали привлекать паломников, которые проходили пешком через всю Европу, чтобы попросить Угодника об исцелении. В VI веке над могилой святого Николая возвели базилику, но в VII веке арабы под предводительством Гаруна аль-Рашида разрушили её. В IX веке была построена церковь Святого Николая, а в XI веке мощи святого перенесли в итальянский город Бари.

Что можно и что нельзя делать в день Николая Чудотворца

В праздник Николы зимнего нужно соблюдать ряд церковных правил даже в 2024 году. Фото © Freepik / master1305

На православный праздник Николы зимнего в 2024 году необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не разгневать этого важнейшего для русской традиции святого. В день Николая Чудотворца обязательно надо: Устраивать сватовство и договариваться о свадьбе (это залог счастливого и долгого брака).

Посетить баню, чтобы смыть с себя дурную энергию.

Организовывать ярмарки, при этом Никола защищает в этот день от воров и мошенников.

Заключать большие сделки и не боятся обмана: Никола удостоверится, что все условия будут неукоснительно соблюдаться.

Отдать все долги (это последний день в году, когда можно это сделать).

При этом в день святого Николая Угодника категорически запрещены следующие действия: Проявлять грусть и печаль — на Николу зимнего – 2024 нужно быть весёлым и радостным.

Заниматься хозяйством: день святителя Николая — это день отдыха.

Ссориться и устраивать склоки.

Давать деньги в долг.

Сквернословить: матерная ругань в этот день строго запрещена.

Отказывать в помощи нуждающимся. По примеру самого Николая Угодника необходимо помогать страждущим.

День Николая Чудотворца 19 декабря: приметы

С праздником Николы зимнего связано множество традиций и обычаев. Фото © ТАСС / ITAR / Валерий Шарифулин

Так, на Николу зимнего, 19 декабря, нужно было ждать самых крепких морозов, что служило признаком начала настоящей русской зимы. При этом погода на праздник уже устанавливалась хоть и холодная, но ясная, а бури и метели отступали. Хорошая погода на Николу зимнего, 19 декабря, обещала тёплый и солнечный день Николы вешнего (весенний праздник, посвящённый святителю Николаю). Если в канун праздника на ветвях появлялся иней — жди шикарный урожай овса, а если на праздник много снега — весной будет много травы для скота. Если на Николу зимнего замело дороги, то до Нового года нужно ждать сильных снегопадов, а морозы до праздника обещали небольшую оттепель вплоть до 20-х чисел декабря.

Как отпустить все обиды в день Николая Чудотворца: ритуал от шаманки

19 декабря в Церкви чтут память Николая Чудотворца, то есть праздник Николы зимнего. Существует несколько ритуалов, связанных с этим важнейшим зимним праздником. Так, одним из них поделилась с Life.ru шаманка хакасской традиции Айсу Кам. Она рассказала, что день памяти Николы зимнего посвящён очищению и прощению обид.

Крайне благоприятно в этот день будет очиститься душой и телом. Например, взять пост — это принесёт очищение энергетических каналов в теле и возвысит вибрации, очистит сознание. Также считалось, что это день, когда можно исправить судьбу девушки, желающей замужества. Для этого ей нужно искренне, от сердца помолиться об этом, попросить у Бога прощения. Но также важно понимать, что мы сами часто мешаем Богу нам помогать, например своими обидами. Айсу Кам Шаманка

Существует особый обряд, который нужно провести в праздник Николы зимнего. Совершите его в 2024 году, и следующий год будет приятным и радостным.

Стоит выполнить практику на прощение обид. Это можно сделать девушке, женщине, двум бывшим партнёрам, бабушке и маме. Нужно выписать на листке бумаги всё, за что вы обижены на своих близких людей и бывших мужчин или женщин, а затем сжечь и развеять пепел. Потом написать: «Дорогой ФИО, я прошу прощения за… (перечислить). Я прощаю тебя за…(перечислить), я благодарю тебя за…(перечислить), я люблю тебя за…(перечислить)». Очень важно найти причину обиды в себе и переключиться с обвинений на то, что вы тоже приложили свою руку, чтобы вас обидели. Понять, что вы тоже участник ситуации. Айсу Кам Шаманка

Святой Николай и Санта-Клаус

Санта-Клаус — не кто иной, как карикатурный образ Николая Чудотворца. Фото © Freepik / gpointstudio

Святитель Николай стал прообразом популярного на Западе образа Санта-Клауса. Николая особенно почитали голландцы: они были нацией мореходов, а Никола покровительствовал морякам. На голландский манер Николу называли Sinterklaas, а после открытия Америки, когда в Соединённые Штаты стали приезжать эмигранты из Нидерландов, голландское слово трансформировалось в известного нам Санта-Клауса.

При этом сам образ смешного старичка Санты скорее карикатурен по отношению к традиционному образу святого Николая. И у этого образа своя история: привычный нам Санта — герой шуточного стихотворения 1822 года, которое преподаватель Колумбийского университета Клемент Кларк Мур сочинил для своих детей. В стихотворении он рассказывал о забавном старичке Санте, который дарит детям подарки на Рождество, причём прообразом Санты стал слуга Мура, голландец по национальности. Без ведома самого Мура стихотворение разошлось по главным газетам Америки и стало признанной рождественской классикой. Вот отрывок из него:

«Я так и застыл у окна в изумленье, Чудесные санки и восемь оленей. За кучера — бойкий лихой старичок. Да-да, это Санта — ну кто же ещё?»

Кстати, новогодние подарки Санты — это прямая отсылка к чудесному одариванию трёх бесприданных девиц золотом, которое сотворил реальный святой Николай. А первое в истории изображение Санты нарисовал карикатурист Томас Наст в 1862 году.

Святой Николай и Дед Мороз

Дед Мороз до революции тоже был святым Николаем. Фото © Wikipedia

Дед Мороз — тоже альтер эго святого Николая, только в восточной христианской традиции. До Советского Союза легенды про Деда Мороза ещё не было: в дореволюционной России традиционно праздновали Рождество, а подарки на праздники просили у самого святого Николая. Но во времена воинствующего государственного атеизма вспоминать Николу было просто опасно, так что святитель превратился в нейтрального Деда Мороза. Таким образом, если будете просить у Деда Мороза подарки, знайте, что на самом деле просите их у святителя Николая.

Молитва святому Николаю Чудотворцу

Икона Николая Чудотворца из Духова монастыря, XIII век. Фото © Wikipedia

Традиционно день святого Николая было принято проводить в веселье и молитвах Угоднику. Приводим текст молитвы, которую нужно читать в этот день:

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, тёплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии́ моём, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».