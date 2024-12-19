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День Николая Чудотворца. Что нельзя делать 19 декабря и почему Никола зимний — это Санта-Клаус

Народный праздник Никола зимний в декабре: когда день Николая Чудотворца в 2024-м, когда Николин день по церковному календарю, что нельзя делать 19 декабря, рассказывает Life.ru.

18 декабря, 21:05
Кто такой Никола зимний и почему его сравнивают с Санта-Клаусом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © azbyka, © Freepik/ kjpargeter

Кто такой Никола зимний и почему его сравнивают с Санта-Клаусом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © azbyka, © Freepik/ kjpargeter

Никола зимний — один из самых важных праздников в русской православной традиции. Он завершает комплекс из трёх народных праздников, который начинается Варвариным днём, 17 декабря, и продолжается Савиным днём, 18-го. 19 декабря празднуется зимний день Николая Чудотворца, и в православной традиции значение этого праздника сопоставимо с Рождеством Христовым. Всё о празднике Николы зимнего, а также почему православный святой стал прототипом знаменитого Санта-Клауса — в материале Life.ru.

Никола зимний – 2024: какого числа праздник

Икона Святого Николая Чудотворца. Этот святой особенно почитаем в русской православной традиции. Фото © Wikipedia

Икона Святого Николая Чудотворца. Этот святой особенно почитаем в русской православной традиции. Фото © Wikipedia

Никола зимний в 2024 году отмечается 19 декабря. Это последний праздник из трёх зимних дней памяти святых. В народной традиции с 17 по 19 декабря принято устраивать непрерывное гулянье. Сам день святого Николая Угодника было принято называть по-разному, например Никольщина, Никола морозный, Никола холодный, Микола зимний и даже Праздник света. Этот день посвящён памяти одного из самых главных древнехристианских святых — Николаю Чудотворцу, жившему в III–IV веках нашей эры.

Никола зимний в 2024 году — история праздника

Лубок с изображением Николы Можайского, 1720 год. Фото © Wikipedia

Лубок с изображением Николы Можайского, 1720 год. Фото © Wikipedia

Никола зимний в русской традиции отмечается с небывалым размахом. Почитание Николая Чудотворца среди славян всегда было очень сильным: по свидетельствам католических путешественников, святого Николая чтили превыше других святых, наравне с Иисусом Христом и Богородицей, а почести ему воздавали такие же, как самому Христу. Существовала легенда, согласно которой Николаю Чудотворцу предлагали стать Богом, но тот отказался. Его могущество было поистине беспредельным: святого Николая можно было попросить о чём угодно. Николай Чудотворец считался заступником мужиков, то есть крестьян, простого народа, покровителем моряков и в принципе самым мощным святым в православных святцах. Сейчас в православной традиции Никола также считается покровителем заключённых, сирот и путешественников. Такая слава закрепилась за Николаем Чудотворцем с тех пор, как греческие миссионеры принесли православную религиозную традицию языческим славянским племенам.

Житие святого Николая Чудотворца

Николай Угодник спасает своими молитвами моряков во время бури, фреска. Фото © Wikipedia / Дионисий

Николай Угодник спасает своими молитвами моряков во время бури, фреска. Фото © Wikipedia / Дионисий

Сам святой прославился ещё в III–IV веках от Рождества Христова как святитель и праведник. В житии святого указано, что он родился около 270 года нашей эры в городе Патара, в провинции Ликия Римской империи. Рождённый в семье христиан, Николай с самого детства был набожным и уже тогда решил посвятить всю свою жизнь служению Господу. И незамедлительно приступил к воплощению своего решения в жизнь: все дни юный Николай проводил в храме, а ночью изучал Священное Писание. Его дядя, епископ, сначала произвёл его в ранг чтеца, а затем в сан священника. Вскоре Николай Угодник сам стал епископом.

При этом начало служения святого Николая совпало с невероятно тёмными для христиан временами. Это было время правления императора Диоклетиана. Именно он издал законы, согласно которым преследование христиан становилось долгом каждого римского гражданина. Многие святые великомученики пали жертвой Диоклетиана, а его гонения стали самыми продолжительными в истории империи: они продлились с 303 по 311 год нашей эры. Всё это время Николай Чудотворец был во главе христианской церкви и доблестно защищал её от гонений и ересей.

Чудеса святого Николая Угодника

Николай Чудотворец дарит приданое трём девицам, фреска. Фото © Wikipedia / Wikivorker

Николай Чудотворец дарит приданое трём девицам, фреска. Фото © Wikipedia / Wikivorker

На протяжении всей жизни Николай Угодник бескорыстно помогал добрым христианам и сотворил немало чудес. Когда его родители умерли, Николай безвозмездно раздал бедным всё унаследованное имущество. Покровителем моряков Николай стал не случайно: всю жизнь он помогал мореплавателям. Так, однажды он спас от бури целый корабль благодаря своим молитвам; а в молодости воскресил моряка, разбившегося насмерть во время плавания из Миры в Александрию.

Кроме того, существует история о том, как Николай спас от бесчестия трёх девушек. Их отец был беден и не мог обеспечить дочерей приданым: по тем временам это было очень серьёзное упущение. Отец даже думал сдать дочерей в один из римских борделей, но Николай Чудотворец пришёл им на помощь. Он три раза подбросил в дом девушек по мешку золота — за каждую из дочерей, — так что те беспрепятственно смогли найти себе достойных мужей.

Николай Чудотворец также прославился как миротворец и сторонник полюбовного урегулирования конфликтов. Кроме того, Никола не раз спасал от смерти несправедливо осуждённых. Когда святитель Николай отошёл в мир иной, его мощи сразу же стали мироточить.

Когда появился праздник Никола зимний

Праздник Николы зимнего очень важен для русского народа. Фото © Wikipedia / I. Sailko

Праздник Николы зимнего очень важен для русского народа. Фото © Wikipedia / I. Sailko

Никола зимний в православной традиции был установлен на 6 декабря по юлианскому календарю. В григорианском календаре это 19 декабря. Праздник появился в типиконах практически сразу после того, как святитель отошёл в мир иной. Его мощи сразу стали привлекать паломников, которые проходили пешком через всю Европу, чтобы попросить Угодника об исцелении. В VI веке над могилой святого Николая возвели базилику, но в VII веке арабы под предводительством Гаруна аль-Рашида разрушили её. В IX веке была построена церковь Святого Николая, а в XI веке мощи святого перенесли в итальянский город Бари.

Что можно и что нельзя делать в день Николая Чудотворца

В праздник Николы зимнего нужно соблюдать ряд церковных правил даже в 2024 году. Фото © Freepik / master1305

В праздник Николы зимнего нужно соблюдать ряд церковных правил даже в 2024 году. Фото © Freepik / master1305

На православный праздник Николы зимнего в 2024 году необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не разгневать этого важнейшего для русской традиции святого. В день Николая Чудотворца обязательно надо:

  • Устраивать сватовство и договариваться о свадьбе (это залог счастливого и долгого брака).
  • Посетить баню, чтобы смыть с себя дурную энергию.
  • Организовывать ярмарки, при этом Никола защищает в этот день от воров и мошенников.
  • Заключать большие сделки и не боятся обмана: Никола удостоверится, что все условия будут неукоснительно соблюдаться.
  • Отдать все долги (это последний день в году, когда можно это сделать).

При этом в день святого Николая Угодника категорически запрещены следующие действия:

  • Проявлять грусть и печаль — на Николу зимнего – 2024 нужно быть весёлым и радостным.
  • Заниматься хозяйством: день святителя Николая — это день отдыха.
  • Ссориться и устраивать склоки.
  • Давать деньги в долг.
  • Сквернословить: матерная ругань в этот день строго запрещена.
  • Отказывать в помощи нуждающимся. По примеру самого Николая Угодника необходимо помогать страждущим.

День Николая Чудотворца 19 декабря: приметы

С праздником Николы зимнего связано множество традиций и обычаев. Фото © ТАСС / ITAR / Валерий Шарифулин

С праздником Николы зимнего связано множество традиций и обычаев. Фото © ТАСС / ITAR / Валерий Шарифулин

Так, на Николу зимнего, 19 декабря, нужно было ждать самых крепких морозов, что служило признаком начала настоящей русской зимы. При этом погода на праздник уже устанавливалась хоть и холодная, но ясная, а бури и метели отступали. Хорошая погода на Николу зимнего, 19 декабря, обещала тёплый и солнечный день Николы вешнего (весенний праздник, посвящённый святителю Николаю). Если в канун праздника на ветвях появлялся иней — жди шикарный урожай овса, а если на праздник много снега — весной будет много травы для скота. Если на Николу зимнего замело дороги, то до Нового года нужно ждать сильных снегопадов, а морозы до праздника обещали небольшую оттепель вплоть до 20-х чисел декабря.

Как отпустить все обиды в день Николая Чудотворца: ритуал от шаманки

19 декабря в Церкви чтут память Николая Чудотворца, то есть праздник Николы зимнего. Существует несколько ритуалов, связанных с этим важнейшим зимним праздником. Так, одним из них поделилась с Life.ru шаманка хакасской традиции Айсу Кам. Она рассказала, что день памяти Николы зимнего посвящён очищению и прощению обид.

Крайне благоприятно в этот день будет очиститься душой и телом. Например, взять пост — это принесёт очищение энергетических каналов в теле и возвысит вибрации, очистит сознание. Также считалось, что это день, когда можно исправить судьбу девушки, желающей замужества. Для этого ей нужно искренне, от сердца помолиться об этом, попросить у Бога прощения. Но также важно понимать, что мы сами часто мешаем Богу нам помогать, например своими обидами.

Айсу Кам

Шаманка

Крайне благоприятно в этот день будет очиститься душой и телом. Например, взять пост — это принесёт очищение энергетических каналов в теле и возвысит вибрации, очистит сознание. Также считалось, что это день, когда можно исправить судьбу девушки, желающей замужества. Для этого ей нужно искренне, от сердца помолиться об этом, попросить у Бога прощения. Но также важно понимать, что мы сами часто мешаем Богу нам помогать, например своими обидами.
Крайне благоприятно в этот день будет очиститься душой и телом. Например, взять пост — это принесёт очищение энергетических каналов в теле и возвысит вибрации, очистит сознание. Также считалось, что это день, когда можно исправить судьбу девушки, желающей замужества. Для этого ей нужно искренне, от сердца помолиться об этом, попросить у Бога прощения. Но также важно понимать, что мы сами часто мешаем Богу нам помогать, например своими обидами.

Существует особый обряд, который нужно провести в праздник Николы зимнего. Совершите его в 2024 году, и следующий год будет приятным и радостным.

Стоит выполнить практику на прощение обид. Это можно сделать девушке, женщине, двум бывшим партнёрам, бабушке и маме. Нужно выписать на листке бумаги всё, за что вы обижены на своих близких людей и бывших мужчин или женщин, а затем сжечь и развеять пепел. Потом написать: «Дорогой ФИО, я прошу прощения за… (перечислить). Я прощаю тебя за…(перечислить), я благодарю тебя за…(перечислить), я люблю тебя за…(перечислить)». Очень важно найти причину обиды в себе и переключиться с обвинений на то, что вы тоже приложили свою руку, чтобы вас обидели. Понять, что вы тоже участник ситуации.

Айсу Кам

Шаманка

Стоит выполнить практику на прощение обид. Это можно сделать девушке, женщине, двум бывшим партнёрам, бабушке и маме. Нужно выписать на листке бумаги всё, за что вы обижены на своих близких людей и бывших мужчин или женщин, а затем сжечь и развеять пепел. Потом написать: «Дорогой ФИО, я прошу прощения за… (перечислить). Я прощаю тебя за…(перечислить), я благодарю тебя за…(перечислить), я люблю тебя за…(перечислить)». Очень важно найти причину обиды в себе и переключиться с обвинений на то, что вы тоже приложили свою руку, чтобы вас обидели. Понять, что вы тоже участник ситуации.
Стоит выполнить практику на прощение обид. Это можно сделать девушке, женщине, двум бывшим партнёрам, бабушке и маме. Нужно выписать на листке бумаги всё, за что вы обижены на своих близких людей и бывших мужчин или женщин, а затем сжечь и развеять пепел. Потом написать: «Дорогой ФИО, я прошу прощения за… (перечислить). Я прощаю тебя за…(перечислить), я благодарю тебя за…(перечислить), я люблю тебя за…(перечислить)». Очень важно найти причину обиды в себе и переключиться с обвинений на то, что вы тоже приложили свою руку, чтобы вас обидели. Понять, что вы тоже участник ситуации.

Святой Николай и Санта-Клаус

Санта-Клаус — не кто иной, как карикатурный образ Николая Чудотворца. Фото © Freepik / gpointstudio

Санта-Клаус — не кто иной, как карикатурный образ Николая Чудотворца. Фото © Freepik / gpointstudio

Святитель Николай стал прообразом популярного на Западе образа Санта-Клауса. Николая особенно почитали голландцы: они были нацией мореходов, а Никола покровительствовал морякам. На голландский манер Николу называли Sinterklaas, а после открытия Америки, когда в Соединённые Штаты стали приезжать эмигранты из Нидерландов, голландское слово трансформировалось в известного нам Санта-Клауса.

При этом сам образ смешного старичка Санты скорее карикатурен по отношению к традиционному образу святого Николая. И у этого образа своя история: привычный нам Санта — герой шуточного стихотворения 1822 года, которое преподаватель Колумбийского университета Клемент Кларк Мур сочинил для своих детей. В стихотворении он рассказывал о забавном старичке Санте, который дарит детям подарки на Рождество, причём прообразом Санты стал слуга Мура, голландец по национальности. Без ведома самого Мура стихотворение разошлось по главным газетам Америки и стало признанной рождественской классикой. Вот отрывок из него:

«Я так и застыл у окна в изумленье,

Чудесные санки и восемь оленей.

За кучера — бойкий лихой старичок.

Да-да, это Санта — ну кто же ещё?»

Кстати, новогодние подарки Санты — это прямая отсылка к чудесному одариванию трёх бесприданных девиц золотом, которое сотворил реальный святой Николай. А первое в истории изображение Санты нарисовал карикатурист Томас Наст в 1862 году.

Святой Николай и Дед Мороз

Дед Мороз до революции тоже был святым Николаем. Фото © Wikipedia

Дед Мороз до революции тоже был святым Николаем. Фото © Wikipedia

Дед Мороз — тоже альтер эго святого Николая, только в восточной христианской традиции. До Советского Союза легенды про Деда Мороза ещё не было: в дореволюционной России традиционно праздновали Рождество, а подарки на праздники просили у самого святого Николая. Но во времена воинствующего государственного атеизма вспоминать Николу было просто опасно, так что святитель превратился в нейтрального Деда Мороза. Таким образом, если будете просить у Деда Мороза подарки, знайте, что на самом деле просите их у святителя Николая.

Молитва святому Николаю Чудотворцу

Икона Николая Чудотворца из Духова монастыря, XIII век. Фото © Wikipedia

Икона Николая Чудотворца из Духова монастыря, XIII век. Фото © Wikipedia

Традиционно день святого Николая было принято проводить в веселье и молитвах Угоднику. Приводим текст молитвы, которую нужно читать в этот день:

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, тёплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии́ моём, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

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Авторы
Анна Волкова
Анна Волкова
Екатерина Хмелева
Екатерина Хмелева
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