Тест: Санта-Клаус или святой Николай — а вам слабо отгадать, про кого из них эти факты

Святой Николай и Санта-Клаус — две фигуры, которые олицетворяют дух праздника и чудес, но их биографии имеют кардинальные отличия. На одного из них молились и надеялись целые народы из поколения в поколение, другой же стал главной маркетинговой уловкой на Западе. Однако одно остаётся неизменным: эти личности во многом похожи друг на друга, начиная с внешности и заканчивая чертами личности. Сможете ли вы пробраться сквозь многовековую историю и угадать, какие из этих фактов про Санту, а какие про Николая?