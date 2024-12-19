Тест: Санта-Клаус или святой Николай — а вам слабо отгадать, про кого из них эти факты
Добрый пухленький волшебник или скромный святой, помогающий бедным? Сможете отличить, кто есть кто?
Святой Николай и Санта-Клаус — две фигуры, которые олицетворяют дух праздника и чудес, но их биографии имеют кардинальные отличия. На одного из них молились и надеялись целые народы из поколения в поколение, другой же стал главной маркетинговой уловкой на Западе. Однако одно остаётся неизменным: эти личности во многом похожи друг на друга, начиная с внешности и заканчивая чертами личности. Сможете ли вы пробраться сквозь многовековую историю и угадать, какие из этих фактов про Санту, а какие про Николая?
Многие старые мифы и легенды стали основой для современных мультфильмов и представлений. А что, если наоборот — переместить современных персонажей в прошлое? Посмотрите, как нейросеть нарисовала диснеевских принцесс в Древней Руси. А эти 7 новогодних подарков не одобрит ни Санта-Клаус, ни святой Николай, ни даже наш Дед Мороз, ведь они испортят праздник по щелчку пальцев!
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