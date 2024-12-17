Что угодно, но не это: 7 идей подарков на Новый год 2025, которые испортят праздник
Какие подарки могут испортить торжество и почему их лучше избегать — Life.ru рассказывает, как не промахнуться с выбором на Новый год.
Новый год уже на носу, а значит, пора задуматься о подарках для родных и близких. Но, как ни странно, именно в эти моменты легко промахнуться с презентом — и вместо радости вызвать недоумение. Мы собрали список идей подарков на Новый год, которые лучше не вручать, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Почему деньги — не лучший новогодний подарок
Какие подарки нельзя дарить на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Bocharnikova
Да, конверт с наличными всегда кажется безопасным вариантом. Но на Новый год такой жест выглядит бездушно — как будто вы не нашли времени подумать о человеке и его желаниях. Куда лучше вложить немного фантазии и подарить что-то символичное или полезное.
Почему не стоит дарить одежду и обувь
Казалось бы, красивый свитер или новые ботинки — отличный подарок. Но не тут-то было. Ошибка в размере, цвете или стиле сведёт на нет весь эффект от сюрприза. Особенно спорным вариантом остаётся нижнее бельё — даже в романтических отношениях такие подарки не всегда уместны. Если хочется что-то из этой категории, выбирайте нейтральные аксессуары: шарфы, тёплые перчатки или уютные пледы.
Косметика и парфюмерия: не рискуйте
Идеи подарков на Новый год, которые всё испортят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ariadna Nevskaya
Не угадали с запахом духов — и подарок останется пылиться в шкафу. То же самое касается кремов, шампуней и декоративной косметики. У всех свои предпочтения, тип кожи и стиль. Безопасный выход — подарочный сертификат в известный магазин косметики. Это точно понравится каждому.
Сувениры и статуэтки — точно не на Новый год
Невзрачные статуэтки, магнитики и прочие безделушки — подарки на любителя. В большинстве случаев они отправляются на дальнюю полку и служат пылесборниками. Если не уверены в предпочтениях человека, лучше выбрать что-то практичное и нужное.
Худший новогодний подарок: животные под ёлкой
Почему не стоит дарить на Новый год питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShineTerra
Щенок, котёнок или попугай выглядят как милый и трогательный подарок. Но не каждый человек готов взять на себя такую ответственность. Животное — это не игрушка, а живое существо, которое требует заботы, времени и средств. Если хотите сделать такой сюрприз, сначала обсудите его с получателем.
Подарки с намёками
Весы, абонемент в спортзал или антивозрастной крем могут выглядеть как забота. Но такие подарки легко воспринимаются как намёк на недостатки. Новогодние праздники — не время для критики. Лучше подарите что-то, что поднимет настроение и не вызовет вопросов.
Подарки, связанные с суевериями
Как выбрать правильный подарок на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
Не все знают, но есть категория вещей, которые считаются плохими подарками из-за примет. Если ваш друг или родственник суеверен, лучше избегать таких презентов. Например:
- Часы могут символизировать скорую разлуку.
- Ножи и другие острые предметы предвещают ссоры.
- Зеркала несут в себе негативную энергетику.
Как выбрать идеальный подарок на Новый год
Перед тем как отправляться в магазин, задайте себе несколько вопросов:
- Чем увлекается этот человек? Хобби и интересы — лучший ориентир.
- Что действительно ему нужно? Если сомневаетесь, лучше спросите напрямую. Новый год — не время для рискованных сюрпризов.
- Есть ли что-то практичное? Универсальные подарки вроде тёплого пледа, уютной посуды или вкусного набора всегда уместны.
Подарки, которые обидят: избегаем ошибок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich
Подарок не обязан быть дорогим или изысканным. Главное — показать человеку, что вы о нём думаете и хотите сделать праздник по-настоящему тёплым. Пусть этот Новый год принесёт только улыбки, а ваши подарки станут поводом для радости, а не разочарования. Ранее Life.ru рассказывал об одной практике, которую нужно успеть до 2025 года Змеи, ведь она изменит вашу жизнь в новом году.
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