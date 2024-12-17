Что угодно, но не это: 7 идей подарков на Новый год 2025, которые испортят праздник

Новый год уже на носу, а значит, пора задуматься о подарках для родных и близких. Но, как ни странно, именно в эти моменты легко промахнуться с презентом — и вместо радости вызвать недоумение. Мы собрали список идей подарков на Новый год, которые лучше не вручать, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Почему деньги — не лучший новогодний подарок

Какие подарки нельзя дарить на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Bocharnikova

Да, конверт с наличными всегда кажется безопасным вариантом. Но на Новый год такой жест выглядит бездушно — как будто вы не нашли времени подумать о человеке и его желаниях. Куда лучше вложить немного фантазии и подарить что-то символичное или полезное.

Почему не стоит дарить одежду и обувь

Казалось бы, красивый свитер или новые ботинки — отличный подарок. Но не тут-то было. Ошибка в размере, цвете или стиле сведёт на нет весь эффект от сюрприза. Особенно спорным вариантом остаётся нижнее бельё — даже в романтических отношениях такие подарки не всегда уместны. Если хочется что-то из этой категории, выбирайте нейтральные аксессуары: шарфы, тёплые перчатки или уютные пледы.

Косметика и парфюмерия: не рискуйте

Идеи подарков на Новый год, которые всё испортят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ariadna Nevskaya

Не угадали с запахом духов — и подарок останется пылиться в шкафу. То же самое касается кремов, шампуней и декоративной косметики. У всех свои предпочтения, тип кожи и стиль. Безопасный выход — подарочный сертификат в известный магазин косметики. Это точно понравится каждому.

Сувениры и статуэтки — точно не на Новый год

Невзрачные статуэтки, магнитики и прочие безделушки — подарки на любителя. В большинстве случаев они отправляются на дальнюю полку и служат пылесборниками. Если не уверены в предпочтениях человека, лучше выбрать что-то практичное и нужное.

Худший новогодний подарок: животные под ёлкой

Почему не стоит дарить на Новый год питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShineTerra

Щенок, котёнок или попугай выглядят как милый и трогательный подарок. Но не каждый человек готов взять на себя такую ответственность. Животное — это не игрушка, а живое существо, которое требует заботы, времени и средств. Если хотите сделать такой сюрприз, сначала обсудите его с получателем.

Подарки с намёками

Весы, абонемент в спортзал или антивозрастной крем могут выглядеть как забота. Но такие подарки легко воспринимаются как намёк на недостатки. Новогодние праздники — не время для критики. Лучше подарите что-то, что поднимет настроение и не вызовет вопросов.

Подарки, связанные с суевериями

Как выбрать правильный подарок на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Не все знают, но есть категория вещей, которые считаются плохими подарками из-за примет. Если ваш друг или родственник суеверен, лучше избегать таких презентов. Например: Часы могут символизировать скорую разлуку. Ножи и другие острые предметы предвещают ссоры. Зеркала несут в себе негативную энергетику.

Как выбрать идеальный подарок на Новый год

Перед тем как отправляться в магазин, задайте себе несколько вопросов: Чем увлекается этот человек? Хобби и интересы — лучший ориентир.

Хобби и интересы — лучший ориентир. Что действительно ему нужно? Если сомневаетесь, лучше спросите напрямую. Новый год — не время для рискованных сюрпризов.

Если сомневаетесь, лучше спросите напрямую. Новый год — не время для рискованных сюрпризов. Есть ли что-то практичное? Универсальные подарки вроде тёплого пледа, уютной посуды или вкусного набора всегда уместны.

Подарки, которые обидят: избегаем ошибок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich