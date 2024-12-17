Тест: Только Оксана Фёдорова сможет узнать всех забытых героев «Спокойной ночи, малыши!»
Когда-нибудь видели кукольного гнома, петуха, а может, огромного зайца? Это не сюжет фильма ужасов, а любимая всеми детьми передача!
«Спокойной ночи, малыши!» — это настоящая культура и неотъемлемая часть детства миллионов детей России и СССР. Яркие персонажи стали символами тепла и уюта, подарили нам незабываемые моменты радости, смеха и сказки. Но здесь речь идёт не только про известных всем Степашку, Хрюшу, Каркушу и Филю! Уже начинаете вспоминать, кто ещё появлялся в старых выпусках? Тогда приглашаем погрузиться в глубины вашего детства и попробовать угадать имена давно забытых и редких героев самой главной передачи для малышей!
Порой детские наивные передачи несут гораздо больше смысла, чем высокобюджетные голливудские блокбастеры! Вот список 10 весьма посредственных и неинтересных фильмов, которыми все в мире почему-то восхищаются. А если все новогодние выпуски «Спокойной ночи, малыши!» уже просмотрены, то ловите топ-7 праздничных лент для всей семьи!
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Станислав Красильников, © VK / «Спокойной ночи, малыши!»