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17 декабря, 13:30

Тест: Только Оксана Фёдорова сможет узнать всех забытых героев «Спокойной ночи, малыши!»

Когда-нибудь видели кукольного гнома, петуха, а может, огромного зайца? Это не сюжет фильма ужасов, а любимая всеми детьми передача!

«Спокойной ночи, малыши!» — это настоящая культура и неотъемлемая часть детства миллионов детей России и СССР. Яркие персонажи стали символами тепла и уюта, подарили нам незабываемые моменты радости, смеха и сказки. Но здесь речь идёт не только про известных всем Степашку, Хрюшу, Каркушу и Филю! Уже начинаете вспоминать, кто ещё появлялся в старых выпусках? Тогда приглашаем погрузиться в глубины вашего детства и попробовать угадать имена давно забытых и редких героев самой главной передачи для малышей!

Порой детские наивные передачи несут гораздо больше смысла, чем высокобюджетные голливудские блокбастеры! Вот список 10 весьма посредственных и неинтересных фильмов, которыми все в мире почему-то восхищаются. А если все новогодние выпуски «Спокойной ночи, малыши!» уже просмотрены, то ловите топ-7 праздничных лент для всей семьи!

Тест на грамотность: Никто не сможет ответить, как правильно пишутся эти 8 сложных слов
Тест на грамотность: Никто не сможет ответить, как правильно пишутся эти 8 сложных слов
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Станислав Красильников, © VK / «Спокойной ночи, малыши!»

Виктория Мишинкина
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