Тест: Только Оксана Фёдорова сможет узнать всех забытых героев «Спокойной ночи, малыши!»

«Спокойной ночи, малыши!» — это настоящая культура и неотъемлемая часть детства миллионов детей России и СССР. Яркие персонажи стали символами тепла и уюта, подарили нам незабываемые моменты радости, смеха и сказки. Но здесь речь идёт не только про известных всем Степашку, Хрюшу, Каркушу и Филю! Уже начинаете вспоминать, кто ещё появлялся в старых выпусках? Тогда приглашаем погрузиться в глубины вашего детства и попробовать угадать имена давно забытых и редких героев самой главной передачи для малышей!