Седокова, Чернышёв, Хабенский и ещё 7 звёзд, которые похоронили своих любимых

Мир шоу-бизнеса полон блеска, славы и, к сожалению, трагедий. Многие звёзды пережили невосполнимую утрату — смерть любимого человека. Сегодня Life.ru рассказывает о том, кто столкнулся с этим неподъёмным горем, о силе духа и стойкости, которые помогли знаменитостям пройти через боль утраты.

Анна Седокова

Анна Седокова потеряла бывшего мужа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zvezda_na_zvezde

Сегодня стало известно о трагической новости — бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Тело спортсмена нашли в подъезде одного из жилых домов. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого светилось сообщение: «Позвоните Анне». Трагедия случилась в ночь на следующий день после дня рождения певицы.

Для Анны это уже вторая потеря близкого человека. Ещё в 2014 году ушёл из жизни её первый муж, футболист Валентин Белькевич. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Белькевич был отцом старшей дочери певицы — Алины. Несмотря на развод, они сохраняли хорошие отношения. После ухода бывшего супруга Седокова не раз тепло отзывалась о нём, подчёркивая, каким хорошим отцом он был для их дочери.

Пётр Чернышёв

Как Пётр Чернышёв справился с уходом Заворотнюк. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Ранее в этом году фигурист Пётр Чернышёв потерял свою супругу, актрису Анастасию Заворотнюк, которая долго боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием. Их семья до последнего надеялась на чудо, но болезнь оказалась сильнее. После ухода актрисы Чернышёв не раз говорил о том, какой огромной поддержкой для него была Анастасия.

Певица Натали

Муж певицы Натали покончил с собой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Певица Натали пережила трагедию в личной жизни совсем недавно. Её муж, продюсер Александр Рудин покончил с собой летом 2023 года. Мужчина долго находился в подавленном состоянии, усугублённом последствиями ковида и смертью отца. Для Натали это стало настоящим шоком, ведь они были вместе долгие годы и считались одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.

Диана Гурцкая

Трагедия в семье Дианы Гурцкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zvezda_na_zvezde

Певица Диана Гурцкая потеряла мужа, заместителя министра науки Петра Кучеренко в мае 2023 года. Ему стало плохо во время перелёта из рабочей командировки, и спасти мужчину не удалось. Для Гурцкой это стало тяжёлым испытанием, ведь их семья всегда была примером любви и взаимной поддержки.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Телеведущий Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет поддерживал свою гражданскую супругу Жанну Фриске, когда та боролась с раком мозга. В июне 2015 года Жанна ушла из жизни. Шепелев посвятил себя воспитанию их общего сына Платона и не раз признавался, что память о Жанне будет жить в их семье всегда.

Константин Хабенский

Константин Хабенский об утрате жены. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Актёр Константин Хабенский столкнулся с утратой в 2008 году, когда от онкологического заболевания скончалась его первая жена Анастасия Смирнова. Хабенский сделал всё, что было в его силах, чтобы спасти супругу, но болезнь оказалась неумолимой. После её смерти актёр посвятил себя благотворительности, помогая детям с онкологическими заболеваниями.

Евгений Меньшов

Как Евгений Меньшов пережил потерю супруги. Фото © Wikipedia, © Kino-teatr

Известный телеведущий Евгений Меньшов потерял свою жену, актрису Ларису Борушко в 2006 году. Она боролась с раком шейки матки, но болезнь была обнаружена слишком поздно. Меньшов делал всё возможное, чтобы спасти супругу, обращаясь к лучшим врачам. После её смерти он продолжил воспитывать их общего сына.

Ирина Круг

Ирина Круг: жизнь после Михаила Круга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instastarsnews

Певица Ирина Круг обрела известность благодаря песням своего мужа Михаила Круга. Их семейная жизнь оборвалась летом 2002 года, когда певец был убит в своём доме. Тогда их сыну Саше исполнился всего год. После смерти мужа Ирина посвятила себя его памяти и продолжила исполнять его песни. Спустя несколько лет она вновь нашла счастье в браке и родила ещё одного сына, но память о Михаиле осталась навсегда.

София Ротару

София Ротару осталась верна памяти мужа. Фото © novochag.ru

София Ротару всю жизнь прожила с одним мужчиной — Анатолием Евдокименко. Их брак был полон любви и уважения. В 2002 году Анатолий скончался от инсульта, и с тех пор Ротару так и не вышла замуж. Певица посвятила себя семье и творчеству, сохранив память о супруге в своих песнях.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган и трагедия Аллы Балтер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valery_plotnikov_photographer

Знаменитый актёр Эммануил Виторган на протяжении многих лет был рядом с актрисой Аллой Балтер. Когда в 90-е у него подозревали рак лёгких, именно Алла поддерживала мужа, помогая преодолеть трудности. Однако спустя несколько лет страшная болезнь не пощадила и её саму. У Аллы Балтер обнаружили рак позвоночника. 14 июля 2000 года она ушла из жизни.