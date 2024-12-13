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Регион
13 декабря, 16:00

Тест на грамотность: Никто не сможет ответить, как правильно пишутся эти 8 сложных слов

Тоже начинает течь кровь из глаз при виде «ложит», «ихний» и прочих ужасных словечек? В честь дня главного редактора Life.ru подарит вам тест, который раз и навсегда расставит все точки над i в грамматике.

Ещё в школе в нас заложили главные правила правописания: «жи-ши», «ча-ща» «тОрты, «бАнты» и многое другое. Но школа осталась позади, и некоторые знания начали постепенно стираться из памяти. Теперь мы всё чаще заглядываем в Интернет, чтобы убедиться в правильности слова, мысленно подбираем однокоренные слова и вспоминаем проклятые ударения по детским стишкам. В этом тесте мы собрали самые сложные и сомнительные слова, в которых легко совершить одну, а то и больше ошибок. Предупреждаем: легко не будет!

Помимо превосходной грамотности каждый человек должен обладать знаниями законов своей страны. Эти 8 фактов о Конституции РФ вы точно не знали! Ни для кого не секрет, что регулярное чтение классической литературы помогает более логично выражать свои мысли и развивает творческое мышление. Если согласны с этим убеждением, то вам наверняка будет интересно узнать, как выглядели эти известные русские писатели в жизни. Нейросеть сделала видео из их фото!

Эти 7 цитат Татьяны Черниговской перевернут вашу жизнь так круто, что назад дороги не будет
Эти 7 цитат Татьяны Черниговской перевернут вашу жизнь так круто, что назад дороги не будет
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, © Freepik

Виктория Мишинкина
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