Тест на грамотность: Никто не сможет ответить, как правильно пишутся эти 8 сложных слов
Тоже начинает течь кровь из глаз при виде «ложит», «ихний» и прочих ужасных словечек? В честь дня главного редактора Life.ru подарит вам тест, который раз и навсегда расставит все точки над i в грамматике.
Ещё в школе в нас заложили главные правила правописания: «жи-ши», «ча-ща» «тОрты, «бАнты» и многое другое. Но школа осталась позади, и некоторые знания начали постепенно стираться из памяти. Теперь мы всё чаще заглядываем в Интернет, чтобы убедиться в правильности слова, мысленно подбираем однокоренные слова и вспоминаем проклятые ударения по детским стишкам. В этом тесте мы собрали самые сложные и сомнительные слова, в которых легко совершить одну, а то и больше ошибок. Предупреждаем: легко не будет!
Помимо превосходной грамотности каждый человек должен обладать знаниями законов своей страны. Эти 8 фактов о Конституции РФ вы точно не знали! Ни для кого не секрет, что регулярное чтение классической литературы помогает более логично выражать свои мысли и развивает творческое мышление. Если согласны с этим убеждением, то вам наверняка будет интересно узнать, как выглядели эти известные русские писатели в жизни. Нейросеть сделала видео из их фото!