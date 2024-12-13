Тест на грамотность: Никто не сможет ответить, как правильно пишутся эти 8 сложных слов

Ещё в школе в нас заложили главные правила правописания: «жи-ши», «ча-ща» «тОрты, «бАнты» и многое другое. Но школа осталась позади, и некоторые знания начали постепенно стираться из памяти. Теперь мы всё чаще заглядываем в Интернет, чтобы убедиться в правильности слова, мысленно подбираем однокоренные слова и вспоминаем проклятые ударения по детским стишкам. В этом тесте мы собрали самые сложные и сомнительные слова, в которых легко совершить одну, а то и больше ошибок. Предупреждаем: легко не будет!