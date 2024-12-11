Эти 7 цитат Татьяны Черниговской перевернут вашу жизнь так круто, что назад дороги не будет

Нет в России человека, кто не знал бы Татьяну Черниговскую — советского и российского учёного в области нейронауки. Каждое высказывание этой женщины словно звонкий щелчок по сознанию. Мысли Черниговской о мозге, творчестве и реальности заставляют не просто задуматься, но и по-новому взглянуть на окружающий мир и самих себя. Мы собрали семь цитат, которые способны изменить ваше представление о жизни.

1. «Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это осознает»

Цитаты Татьяны Черниговской, которые меняют сознание. Фото © «Шедеврум»

«Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. 30 секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?»

Эта фраза вызывает почти философский вопрос: кто на самом деле принимает решения? Вы или ваш мозг? Черниговская убеждена, что человек не хозяин своего сознания. Мозг действует автономно, а мы лишь убеждены, что контролируем его.

2. «Мозг — это сети. Там нет мест, где отдельно работает что-то одно»

«Мозг — это сети, пульсирующие сети. Там нет «мест», где отдельно работает что-то одно. Поэтому даже если бы мы нашли в мозгу зоны жертвенности, любви, совести, это нам никак не облегчило бы жизнь».

Попытки выделить в мозге зоны любви, совести или жертвенности бесполезны. Всё в нём связано. Эта мысль ещё раз напоминает, как сложно и удивительно устроен наш орган мышления.

3. «Если тебе скучно жить — ты совсем дурак»

Как мозг обманывает нас каждый день. Обложка © «Шедеврум»

Слова советского нейробиолога прямолинейны и больно бьют по нашему эго. Но если задуматься, то скука — это признак пустоты. Вокруг столько всего, что способно увлечь, вдохновить и зажечь. Возможно, дело вовсе не в мире, а в вас?

4. «Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошёл»

«Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошёл, унюхал, попробовал, выпил и т.д., всё там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы».

Черниговская подчёркивает: даже если мы не помним что-то, это не значит, что это исчезло из нашего мозга. Всё увиденное и услышанное остаётся в глубинах подсознания, влияя на наше мышление и решения.

5. «Жизнь начинается с момента зачатия. Она одна, и её не перепишешь, как черновик»

Что мы не знаем о мозге: мнение Черниговской. Фото © «Шедеврум»

«Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик. Жизнь начинается с момента зачатия — прошу получить вас эту необыкновенную новость. Она уже идёт, и она одна. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет».

Многие живут так, будто у них будет вторая попытка. Но у жизни нет черновиков. Как только вы это осознаёте, каждое мгновение приобретает невероятную ценность.

6. «Гением можно только родиться. Но родившись гением, можно им не стать»

«Сейчас мы точно знаем: гением можно только родиться. Другой вопрос, что, родившись гением, можно им не стать». Гений — это не только природный дар. Черниговская напоминает: без труда даже самый талантливый человек останется лишь обладателем нераскрытого потенциала.

7. «Мозг обманывает нас»

Советы для жизни от Татьяны Черниговской. Фото © «Шедеврум»

«Мы должны серьёзно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна. Так какие у нас с вами основания считать, что то, что сейчас происходит, реально, а не находится внутри нашей галлюцинации?»

Как часто мы уверены, что владеем ситуацией? Черниговская утверждает обратное: мозг действует, а нас лишь информирует, что это было «наше» решение. Самое пугающее, что этот же принцип работает с нашей реальностью. Мы воспринимаем мир через фильтры мозга. Кто может гарантировать, что он не обманывает нас?