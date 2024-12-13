Значение имени Кира и какие тайны характера скрывают женщины, которых так зовут Life.ru рассказывает о значении, характере и судьбе женского имени Кира. Узнайте, какие знаменитости были названы именем Кира, когда у Кир именины и с какими мужскими именами у Киры складываются наиболее удачные отношения. 13 декабря, 15:30 Что означает имя Кира и какую судьбу оно готовит для женщины. Обложка © «Шедеврум»

Имя Кира достаточно популярно в нашей стране. Оно, конечно, не находится на лидерских позициях и не так распространено, как, например, Елена или Мария, но тоже встречается довольно часто. В этом материале рассказываем всё, что нужно знать об имени Кира: его значение, характер и насколько хорошей идеей будет назвать девочку Кирой в 2025 году.

Значение имени Кира

Имя Кира на разных языках означает «солнцеподобная», «ясная», «чистая», «луч солнца» Фото © Шедеврум

Имя Кира недаром созвучно с мужским именем Кир — оно является его женской формой. В переводе с древнеперсидского языка Кира означает «солнцеподобная». В Японии имя Кира тоже популярно и переводится как «сияющая». Кроме того, такое же имя есть и в Индии, только в форме Киран, что на хинди означает «луч света». Кира также может считаться адаптацией итальянского имени Кьяра, которое переводится как «ясная», «чистая».

Кроме того, Кира может быть сокращённым вариантом от многих женских имён. Вот некоторые из вариантов полного имени: Кирилла, Киара, Кьяра, Кириакия, Керкира. Мужские варианты полного имени от сокращённого «Кира» следующие: Кир, Кирилл, Керкир.

Происхождение имени Кира

Корни происхождения имени Кира уходят далеко в историю Древней Греции и Древней Персии. Фото © Шедеврум

Кира — достаточно древнее имя. Насчёт происхождения имени Кира существует множество разных версий. По одной из них, имя Кира произошло от древнегреческого слова «кирос», что значит «господин». Происхождение от древнеперсидского имени Кир тоже достаточно правдоподобная версия, тем более что у персов существовал знаменитый царь Кир, чьё имя буквально переводилось как «подобный солнцу». Кроме того, имя самого царя Кира могло произойти от индийского имени Киран, которое означает «луч света». В общем, по вопросам национальности имени Кира могут быть некоторые расхождения, но корни точно стоит искать в Древней Персии.

Кира в детстве: характер девочки

В детстве Кира очень умна, свободолюбива и непоседлива. Фото © Шедеврум

Девочка с именем Кира очень свободолюбива и непоседлива. Можете даже не пытаться запереть её дома: она найдёт, как сбежать оттуда к своим подругам по играм, которых у девочки будет предостаточно. Вместе с тем Кира не по годам умна, что провоцирует некоторую дерзость по отношению к старшим. Можно с уверенностью сказать, что в детстве Кира «себе на уме». Ждите от неё множества забавных и безобидных проделок: Кира точно станет заводилой класса. Скучно с Кирой точно не будет ни ровесникам, ни взрослым: в своей детской компании она будет бесконечно изобретать способы развлечься, а взрослых поразит эрудицией уровня «вундеркинд».

Несмотря на небольшие дисциплинарные нарушения, причиной которых станет непоседливость Киры, учиться она будет очень хорошо: этому способствует её живой ум. Кира без проблем освоит как гуманитарные, так и технические специальности, а изобразительное искусство и музыка станут для неё любимыми хобби, в которых девочка тоже может достигнуть вершин мастерства.

Характер имени Кира во взрослом возрасте

У женщин с именем Кира очень твёрдый характер и живой ум. Фото © Шедеврум

Женщины по имени Кира обладают сильным и волевым характером. Во взрослом возрасте Кира останется такой же свободолюбивой, как в детстве, и будет стремиться к независимости. Но вместе с тем станет отличной женой: супружеская верность для Киры очень важна, как и возможность самореализации. Некоторых мужчин в своей жизни Кира даже сможет обеспечивать, но только в случае форс-мажоров, например внезапной потери работы.

Кира будет очень заботлива и внимательна с детьми. Её стиль воспитания основан на уважении к ребёнку и его всестороннем развитии. Но, к сожалению, твёрдый характер Киры может спровоцировать конфликты в семье: женщине очень важно найти максимально преданного и лояльного спутника жизни.

Судьба женщины по имени Кира

Девушка с именем Кира проживёт долгую и счастливую жизнь, встретив свою любовь . Фото © Шедеврум

Кира — такое имя, с которым девочка точно не пропадёт. Конечно, в её судьбе будут как взлёты, так и падения, но в целом женщина с таким именем проживёт долгую и счастливую жизнь. В работе Кира отличается целеустремлённостью и вниманием к деталям: ей отлично подойдут как технические специальности, например тестировщик, так и экономические, например менеджер или бухгалтер. Женщина с таким именем будет блистать и в креативных профессиях: из Кир получаются отличные дизайнеры.

В любви Кира всегда независима и самостоятельна. Можете не бояться уезжать от неё в командировки — Кира мягко переживает временную разлуку. Женщина окажется очень верной и заботливой женой, а дети будут относиться к ней не только как к маме, но и как к другу, с которым можно на равных поговорить о наболевшем. С Кирой самое тяжёлое время можно будет пережить с наименьшими потерями: семейный корабль с Кирой на борту выйдет из любой бури целым и невредимым.

Совместимость имени Кира

Имя Кра совместимо с такими мужскими именами, как Виктор, Александр, Егор, Олег и многие другие. Фото © Шедеврум

Наилучшая совместимость у Киры будет с Виктором, Александром, Егором, Георгием, Олегом, Ильёй, Юрием и Тимофеем.

Виктор станет для Киры надёжным другом и партнёром, а вместе их ждёт множество блистательных побед. Александр подарит Кире безграничную любовь и заботу, а Егор окажется для неё поддержкой и опорой в любой ситуации. Георгий будет просто боготворить Киру, в их отношениях будут царить гармония и баланс. С Олегом Кире не придётся скучать: их отношения будут основаны на приятных сюрпризах. Илья станет для Киры верным и преданным мужем, а Юрий — защитником и партнёром в делах. Брак с Тимофеем для Киры будет долгим и наполненным радостью.

Худшая совместимость имени Кира с Артуром, Виталием, Григорием, Валерием, Константином, Никитой, Марком, Игорем, Петром, Тимуром, Романом, Ярославом и Фёдором. С этими именами у Киры будет много проблем.

Артур покажется Кире слишком скучным, а Виталий, увы, не сможет предоставить ей желаемый уровень поддержки. В отношениях с Григорием Кира будет сильно нервничать, с Валерием будут частые ссоры на основе ревности. Константин не подойдёт Кире по темпераменту, а Никита будет стараться подавить её свободолюбивую натуру. Марк для Киры будет скорее временным увлечением, ничего серьёзного у пары получиться не может. Игорь окажется для неё слишком эмоционально незрелым, а Пётр — слишком холодным. В отношениях Тимура и Киры будет слишком много соперничества, при этом с Ярославом соперничества как раз будет недостаточно: такой партнёр может показаться Кире «рохлей». С Романом и Фёдором Кире лучше не пытаться построить даже дружеские отношения.

Знаменитости с именем Кира

Многие известные женщины гордо носят имя Кира — как у нас в стране, так и за границей. Расскажем вам о трёх знаменитых Кирах, которые радуют поклонников по всей стране и даже по всему миру.

Кира Муратова

Кира Муратова была гениальным советским режиссёром, в чьих фильмах снимался сам Высоцкий. Фото ТАСС / Андрей Новак

Кира Муратова — один из самых известных режиссёров СССР. В её фильмах снимались советские суперзвёзды, например Владимир Высоцкий, Олег Табаков и Сергей Маковецкий. Она вошла в историю кинематографа как автор «неправильного» кино, её вдумчивые, философские картины балансируют на грани с артхаусом. Пересмотрите её «Короткие встречи» — точно не пожалеете!

Кира Пластинина

Кира Пластинина — знаменитый модельер и дизайнер одежды. Фото ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кира Пластинина — один из самых молодых модельеров в России. Она владеет сетью магазинов и собственным брендом, который впервые был представлен в 2007 году. С самого начала главной идеей Киры Пластининой было шить одежду, которую могла бы носить она сама, и 99 процентов её гардероба — это одежда, выпущенная под её брендом. В 2018 году Кира вышла замуж за финансиста Трея Валлетта, и в данный момент пара счастливо живёт в Техасе.

Кира Найтли

Родители назвали Киру Найтли в честь советской фигуристки Киры Ивановой. Фото ТАСС / Joel C Ryan / Invision/AP

Кира Найтли, звезда «Пиратов Карибского моря», родилась в семье актёров, а родители назвали её Кирой в честь советской фигуристки Киры Ивановой. С тех пор Кира Найтли часто снималась в экранизациях произведений русской литературы, например в фильмах «Доктор Живаго» и «Анна Каренина». Любовь к России проявлялась в мастерском исполнении сложных для многих западных актёров ролей.

Именины у Киры

Кира празднует именины три раза в год. Фото © azbyka

День именин по православному календарю Киры отмечают несколько раз в год. 28 февраля, 26 сентября и 4 декабря по старому стилю; 13 марта, 9 октября и 17 декабря — по новому. В феврале и марте празднуется День затворницы Киры Берийской, в сентябре или декабре наступает День мученицы Киры, а в декабре празднуют именины новомученицы Киры Оболенской.

Мы рассказали вам всё, что известно о значении и судьбе имени Кира, а также поведали, когда Киры празднуют свои именины. Если вам интересны значения других имён, то раньше Life.ru писал о значении имени Инна и значении имени Диана.

Авторы Анна Волкова