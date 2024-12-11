Не такие, как в учебниках! Нейросеть показала, как выглядели русские классики в жизни

За каких-то два-три года, после выпуска ChatGPT и Midjourney, нейросети плотно вошли в нашу жизнь. Они становятся отличными помощниками в работе и творчестве, а периодически выдают контент, который поражает буквально всех. Сегодня речь пойдёт как раз о таком случае: портреты русских классиков теперь двигаются и разговаривают, прямо как в «Гарри Поттере».

Николай Лесков

Лесков получился очень симпатичным: хочется познакомиться с ним и поговорить по душам. Видео © Кандинский

Лесков, автор «Левши», а также публицист и литературный критик, получился у нейросети очень импозантным. Уверены, вам точно захочется заговорить с ним и познакомиться поближе. Доброта и сочувствие к людям вне зависимости от их сословия — ключевой мотив произведений Николая Лескова. Сейчас мы можем посмотреть на этого добряка на видео: он наверняка рассказывает, что именно вдохновило его написать «Левшу».

Николай Карамзин

Карамзин поражает своей скромной, но благородной и искренней улыбкой. Видео © Кандинский

Карамзин, один из отцов классической русской литературы и автор многотомной «Истории России», в глазах нейросети выглядит очень располагающим к себе человеком. Его скромная улыбка и развевающаяся на ветру шевелюра создают впечатление вежливого, благородного и приятного в общении человека. Так и хочется перечитать «Бедную Лизу» или «Записки русского путешественника», не так ли?

Николай Некрасов

Некрасов тепло улыбается и машет кому-то рукой. Видео © Кандинский

Некрасов всю жизнь сочувствовал нелёгкой доле русского крестьянства. Если бы он был нашим современником, его произведения могли бы критиковать за фокус на социальной справедливости. Некрасов — бессмертный классик, и его произведения в своё время становились предвестниками великих реформ: так, отмену крепостного права поэт застал при жизни. На видео Некрасов улыбается грустной, но искренней улыбкой и машет в камеру рукой. Перечитайте «Кому на Руси жить хорошо» — это произведение невероятно актуально в наше время.

Сергей Есенин

Есенин молодецки улыбается и, кажется, немного чем-то смущён. Видео © Кандинский

Великий поэт Серебряного века с трагической судьбой на этом видео запечатлён с молодецкой улыбкой, при этом в его реальной жизни улыбок было, пожалуй, немного. Есенин — настоящая легенда, его популярность в начале XX века была сопоставима с популярностью рок-звезды. Впрочем, жизнь Сергея была и так похожа на жизнь кого-нибудь из великих рокеров Клуба 27: бурный роман с Айседорой Дункан, тяжёлая алкогольная зависимость... Гибель Есенина стала настоящей трагедией для страны.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою». Сергей Есенин Поэт

Иван Бунин

Бунин что-то кому-то объясняет и бурно жестикулирует. Видео © Кандинский

Иван Бунин — один из величайших поэтов и прозаиков Серебряного века. Нейросетью он представлен взбудораженным: то ли что-то объясняет, то ли с кем-то спорит. Заметили бурную жестикуляцию? Повод перечитать его «Тёмные аллеи», нежное, чувственное и философское собрание новелл о любви. А помните стихотворение «Золотая осень»? Вспомните и восхититесь способностью Бунина отображать красоту русской природы.

Афанасий Фет

Фет получился у нейросети очень дружелюбным и светлым человеком. Видео © Кандинский

Афанасий Фет на видео производит впечатление очень дружелюбного и жизнерадостного человека. Классик тепло улыбается в камеру и посмеивается над какой-то закадровой шуткой. Фет — гениальный художник русской природы. Его философская лирика наполняет сердце радостью и счастьем, и это было отражено нейросетью.

Душа человека какие выносит мученья!

А часто на них намекнуть лишь достаточно звука.

Стою как безумный, ещё не постиг выраженья:

Разлука. Афанасий Фет Поэт

Михаил Салтыков-Щедрин

Салтыков-Щедрин изображён очень вдумчивым человеком, его речь спокойна и плавна. Видео © Кандинский

Салтыков-Щедрин увлечённо что-то кому-то объясняет. Искусственным интеллектом он изображён очень вдумчивым человеком, а речь его спокойна и плавна: полная противоположность нейросетевому Бунину! Сказки Салтыкова-Щедрина подходят для всех возрастов. В них есть волшебство и чудеса смекалки, что особенно понравится детям, а взрослые видят в произведениях великого классика остроумную сатиру на современное писателю общество. Рекомендуем перечитать «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — точно не пожалеете!