Нейросеть нарисовала героев книг Достоевского, и Netflix уже готовится снимать с ними сериалы

«Преступление и наказание» — это, пожалуй, самое известное произведение Достоевского. История студента Раскольникова, который не хотел стать «тварью дрожащей» и считал, что имеет право решать, кто должен жить, а кто — умереть, одинаково интересна читателям и в девятнадцатом, и в двадцатом, и даже в двадцать первом веке. То же самое можно сказать о других культовых романах Достоевского: «Братьях Карамазовы» и «Идиоте». Мы попросили нейросеть «оживить» персонажей этих романов: результат оказался неожиданным. Нейросеть сделала их темнокожими, а действие романа перенесла из середины в начало XIX века.

Как нейросеть нарисовала Родиона Раскольникова

Родион Раскольников из «Преступления и наказания» сильно изменился. Зато при нём осталась злосчастная шинель! Фото © Kandinsky

Этот нейросетевой Раскольников получился очень решительным. Кроме того, ИИ придал изображению истинно «достоевскую» атмосферу. Родион, видимо, направляется к старухе-процентщице: узкая улочка едва-едва освещена керосиновым фонарём, на фоне — Санкт-Петербург, на Родионе — та самая злосчастная шинель, в которой он спрятал топор, орудие убийства.

Как нейросеть нарисовала Соню Мармеладову

Соня Мармеладова похожа то ли на диснеевскую принцессу, то ли на куклу Барби. Фото © Kandinsky

Сонечка Мармеладова в глазах нейросети выглядит будто диснеевская принцесса. Глядя на неё так и хочется поставить по «Преступлению и наказанию» мюзикл. Ведь и оригинальная книга заканчивается на самом деле хеппи-эндом: Раскольникова отправляют на каторгу, Соня едет вместе с ним, а их любовь от таких испытаний становится только крепче.

Как нейросеть нарисовала князя Мышкина

Князь Мышкин получился весьма импозантным: афрофутуризм добавил ему стиля. Фото © Kandinsky

Князь Мышкин в этой альтернативной вселенной выглядит точно Чака, легендарный король племени зулусов, которому удалось в своё время победить англичан в нескольких битвах и ненадолго задержать их вторжение. Нейросеть в принципе выдала нам портреты в стиле афрофутуризма ­— культурного течения, которое появилось во второй половине XX века. Афрофутуристы мечтали о том, как африканская культура будет выглядеть в далёком будущем, и использовали в своём творчестве традиционные мотивы.

Как нейросеть нарисовала Парфёна Рогожина

Парфён Рогожин из «Идиота» ведёт себя в точности так, как оригинальный, белый Парфён, но его внешность теперь напоминает Канье. Фото © Kandinsky

Хоромы нашего Рогожина скорее напоминают дворянскую усадьбу, несмотря на то что по сословию Рогожин был купцом. Сам Парфён получился похожим на Канье Уэста, его взгляд полон решимости — наверняка сейчас он думает о Настасье Филипповне. По убранству комнаты заметно, что Рогожин получил большое наследство, как и было сказано в книге.

Как нейросеть нарисовала Настасью Филипповну

Настасья Филипповна из «Идиота» запомнилась читателям своей эксцентричной выходкой: она сожгла в камине ассигнации, то есть бумажные деньги. Фото © Kandinsky

Настасья Филипповна, очень эксцентричная и несдержанная дама, здесь запечатлена, видимо, в сносном расположении духа. Она слегка улыбается, а её глаза светятся от хорошего настроения. От такой Настасьи Филипповны совсем не ждёшь психотического эпизода, во время которого она сожгла в камине баснословную сумму в ассигнациях. Впрочем, они с Парфёном и так прожигали деньги: Настасья всего лишь изобразила точную метафору их отношений.

Как нейросеть нарисовала Алёшу Карамазова

Алёша Карамазов стал похож на волшебника из какой-нибудь компьютерной игры. Фото © Kandinsky

Самый добрый из трёх братьев, Алёша, изображён в монашеском одеянии. Правда, нейросеть сделала это одеяние больше похожим на робу волшебника из какой-нибудь компьютерной игры. На шею Алёше нейросеть повесила не православный крест, а какое-то странное украшение. А ещё парень вышел достаточно суровым.

Как нейросеть нарисовала Дмитрия Карамазова

Митя из «Братьев Карамазовых» похож на принца и держит в руке шпагу. Фото © Kandinsky

Митя Карамазов в глазах ИИ похож на принца или же на супергероя из XIX века. На нём очень интересный праздничный мундир, а на спине — плащ. В руках шпага: позже Митю обвинят в убийстве собственного отца, хотя на самом деле он этого не делал. Все помнят, что на самом деле убийцей оказался четвёртый, незаконнорождённый сын Фёдора Карамазова, Смердяков.

Как нейросеть нарисовала Ивана Карамазова

Иван Карамазов получился очень задумчивым, а ещё нейросеть подарила ему причёску музыканта Джеймса Брауна. Фото © Kandinsky

Иван в исполнении нейросети выглядит очень интеллигентным: примерно таким он и был в романе. В общем, «нейронка» изобразила Карамазова таким, каким его описывал Алёша: «Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, … он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной». Иван изображён, видимо, ещё до того, как невольно стал соучастником убийства: в его глазах всё ещё есть некоторая мечтательность.