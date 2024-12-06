Как выжить до 15 декабря, когда и Меркурий, и Марс в ретрограде, и чем рискуют все мужчины

Астрологический прогноз предвещает непростой период: одновременно ретроградны Марс и Меркурий. Это редкое сочетание, усиливающее влияние обеих планет и создающее специфические сложности в различных сферах жизни. Что ожидать от этого астрономического события и как выжить 10 непростых дней, которые закончатся только 15 декабря? Как подготовиться к потенциальным трудностям и использовать этот период себе во благо? С экстрасенсом и астрологом Life.ru разберёт особенности влияния ретроградных Марса и Меркурия, их совместного действия, а также даст практические рекомендации, как успешно пройти через этот непростой, но потенциально продуктивный отрезок времени.

Ретроградные Марс и Меркурий — чего ждать 7 декабря

Чем опасен ретроградный Марс. Фото © Шедеврум

Когда одновременно ретроградны и Марс, и Меркурий, это период, отмеченный усилением влияния обеих планет и, как следствие, особой сложностью. Поскольку Марс управляет энергией, действиями и агрессией, а Меркурий — коммуникациями, мышлением и транспортом, их одновременная ретроградность создаёт уникальный коктейль замедления и затруднений.

Помимо ретроградного Меркурия, нас также ждут испытания ретроградным Марсом. Это гораздо опаснее. Свою ретроградность Марс в этот раз начинает с 7 декабря и пройдётся по знакам Рак, Близнецы и Лев. Планета известна своей мощью и агрессией. Марс влияет на карьеру, на нашу активность, проявление в мир. Альбина Селицкая Астролог

В такой период могут ощущаться упадок сил, заторможенность в делах, трудности с принятием решений и выражением мыслей. Проекты могут буксовать, общение — становиться напряжённым и непонятным, а любые начинания — встречаться с неожиданными препятствиями. Возможны конфликты, несговорчивость, появление старых проблем и задержки в поездках. «В этот период обостряются конфликты, войны, разрушения. Сейчас нам всем нужно держаться изо всех сил, чтобы не наломать дров. Градус агрессии в мире повышается. Период попятного движения планеты всегда связан с влиянием её на нашу земную жизнь. Люди часто находятся в состоянии стресса, ожидая такое небесное событие», — рассказывает астролог Альбина Селицкая.

Ретроградный Марс 2024 в сочетании с ретроградным Меркурием — чего ждать. Фото © Шедеврум

Как отмечает эксперт, влияние ретроградного Марса 2024 особенно почувствуют люди, находящиеся под символическим управлением этой планеты. Это знаки зодиака Овен, Скорпион и просто все мужчины. Достанется также Раку, Козерогу, Льву, Водолею. Выражаться это будет, со слов астролога, в остром, импульсивном, сильно накрученном возбуждении и конфликтности.

Почему во время ретроградного Марса мужчины в опасности

Почему до 15 декабря мужчины в опасности из-за ретроградного Марса? Фото © Шедеврум

Самое мощное влияние, как рассказывает астролог, Марс оказывает на мужчин от 17 до 37 лет. Споры, конфликты затмевают разум. Люди перестают слушать друг друга. «Красная планета также подогревает активность различного рода преступников и мошенников, а также психически неадекватных людей. Поэтому нужно следить за своими эмоциями, не поддаваться на провокации, избегать споров и выяснения отношений», — подчёркивает эксперт.

Как ретроградность Марса повлияет на все знаки зодиака

Знаки зодиака и ретроградность Марса и Меркурия: гороскоп. Фото © Шедеврум

С 6 декабря 2024 года и по 6 января 2025 года будьте готовы к тому, что вам захочется пересмотреть не только ваши желания и намерения на будущее, но и некоторые прошлые поступки. Это будет связано с поиском истинной версии себя, с отказом от всего наносного, того, что вам не свойственно. Это время для того, чтобы попытаться взглянуть на себя максимально честно и ответить на вопросы «кто я?», «кем я хочу быть?». Как рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Панина, в это время особенно сильным будет стремление к независимости, что скорее хорошо, но вместе с тем возрастёт и желание действовать импульсивно, под влиянием сиюминутных эмоций.

Начиная с 6 января ретроградный Марс переместится в созвездие Рака. И если прошлый месяц был посвящён выяснению отношений с окружающим миром и поиску своего места в нём, на первый план в январе выйдут собственные эмоции, усиленные голосом интуиции. Это хорошее время для пересмотра своего отношения к некоторым прошлым поступкам, залечивания прошлых травм, переживания гнева и других негативных эмоций по поводу чего-то, случившегося в прошлом. Этот месяц может подарить исцеление от многих старых обид, от эмоционального груза прошлого. Аделина Панина Экстрасенс

Овны почувствуют влияние ретроградного Марса на свою личную жизнь. Вам стоит установить чёткие границы с партнёром, но, защищая свой мир, постарайтесь не переусердствовать, будьте открыты к диалогу. Тельцам предстоит выяснить отношения с близкими, чтобы отвоевать своё право жить так, как считаете нужным. Однако вам придётся отказаться и от части собственных ожиданий в отношении других членов семьи.

Знаки зодиака и ретроградность Меркурия и Марса. Фото © Шедеврум

Близнецам стоит более внимательно относиться к своим потребностям, иначе есть риск выгореть. Избегайте пассивно-агрессивного поведения в отношениях с окружающими, постарайтесь понять, что именно вызывает в вас эти эмоции. Ракам стоит обратить внимание на своё отношение к деньгам. Если вы сможете найти верный баланс работы и личной жизни, получите рост в обеих сферах сразу.

Львам предстоит переоценка всего жизненного пути. Самоанализ поможет выявить ваши истинные потребности и врождённые склонности, а это даст вам большие преимущества. Аделина Панина Экстрасенс

Девам придётся противостоять своей тёмной стороне. Многие старые обиды и травмы дадут о себе знать. Вам надо найти способ примириться со своим прошлым, чтобы двигаться в будущее. Весам, чтобы получить максимум пользы от этого ретроградного Марса, надо перестать угождать другим и научиться прямо говорить о своих потребностях и желаниях.

Как изменится жизнь знаков зодиака с 6 по 15 декабря? Фото © Шедеврум

Скорпионам стоит перестать прятать в тени свои таланты и брать больше инициативы на себя — это обеспечит успех в долгосрочной перспективе. Стрельцам стоит пересмотреть свои убеждения, так как это именно то, что формирует вашу жизнь. Найдите то, что вам не нравится, и исправьте это.

Козероги получат шанс взглянуть на многое под другим углом, это примирит вас со многим и многими, что позволит начать путь из тьмы к свету. Аделина Панина Экстрасенс

Водолеям стоит пересмотреть подход к отношениям. Откажитесь от желания жертвовать собой. Начните заботиться о себе и научитесь ставить границы. Рыбам, как советует экстрасенс, стоит отказаться от бесцельной работы и пустых мечтаний: «Это то, что отбирает вашу энергию и время, которым вы сможете найти лучшее применение. Стоит перестать прятать в тени свои таланты и брать больше инициативы на себя — это обеспечит успех в долгосрочной перспективе».