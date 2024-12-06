Огненная планета в режиме войны: Что ретроградный Марс 2024 принесёт всем знакам зодиака

Что такое ретроградный Марс

Что означает ретроградность Марса и когда она начнётся. Фото © «Шедеврум»

Период ретроградного Марса — это природное явление, схожее с явлением ретроградного Меркурия, но гораздо более редкое. Суть явления заключается в том, что в этот период с Земли кажется, что планета Марс движется вспять.

В отличие от Меркурия, который ретроградит четыре раза в год, ретроградный Марс случается где-то раз в два года. Но это не отменяет мощного влияния этого явления на людей и технику. В период ретроградного Марса могут случаться всевозможные казусы: люди и животные чувствуют себя плохо, техника ломается, а экономика страдает от нестабильности.

Когда наступит период ретроградного Марса в 2024 году

Марс, Красная планета, символ мужского начала. Когда начнёт ретроградить в 2024 году. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный Марс в 2024 году начнётся 6 декабря. К счастью, этот период продлится недолго: Марс перестанет ретроградить уже 24 февраля 2025 года. Но его «режим войны» представителям многих знаков зодиака придётся потерпеть. Обратите внимание: ретроградный Марс – 2024 пройдёт под знаком Льва, то есть будет благосклонен к огненной стихии.

В каком знаке зодиака будет ретроградный Марс в 2024 году

Лев — главный знак зодиака ретроградного Марса 2024. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный Марс – 2024 пройдёт в знаке Льва — это огненный знак зодиака. Эта стихия тесно связана с Красной планетой, поэтому нынешний Марс-ретроград обещает быть максимально лютым. Но при этом всё равно некоторым представителям знаков зодиака будет сопутствовать успех.

Влияние ретроградного Марса 2024 на людей

Как мы уже упоминали, ретроградный Марс может влиять не только на природу, но и на различные аспекты человеческой жизни: как на здоровье метеозависимых людей, так и на электрические приборы. Ещё сильнее влияние ретроградного Марса ощущается в вопросах судьбы и жизненных выборов. Некоторым из нас в период ретроградного Марса лучше воздержаться от важных решений, а для кого-то это будет очень лёгкое время. Сейчас объясним подробнее.

Плюсы ретроградного Марса

Почему ретроградный Марс — это благоприятный период для мужчин. Фото © «Шедеврум»

В астрологии Марс — непререкаемый символ мужского начала. Он отвечает за настойчивость, напористость, уверенность в себе и своих жизненных целях, а ещё — за здоровую конкуренцию. В 2024 году у периода ретроградного Марса будет ряд плюсов, а именно: Возможность отмены поспешных действий. Например, если вы случайно оскорбили кого-то, это никак не скажется на отношениях.

Неподходящие мужчины обойдут представительниц огненной стихии стороной. Энергия Красной планеты привлечёт в жизнь только самых мужественных и ответственных.

Старые идеи найдут своё применение в этот ретроградный Марс. Если вы забыли о чём-то важном, например о техосмотре автомобиля, то именно в этот период всё вспомните и сможете выполнить незавершённые задачи.

Если вам уготован успех, его последствия будут долгими. Ретроградный Марс обычно длится более двух месяцев, но если с вами в этот период случится что-то хорошее, то будьте уверены — это надолго!

Ретроградный Марс 2024: негативное влияние на жизнь знаков зодиака

Планета Марс на небосводе. Как в ретроградности он изменит жизнь людей. Фото © Wikipedia / Mars_Valles_Marineris

Вместе с тем Красная планета весьма агрессивная. Это негативный аспект её мужского начала. В ретроградный Марс 2024 следует быть особенно осторожными, так как этот период знаменуется следующими негативными событиями: Войны и катастрофы. Марс приносит их с собой — это его натура.

Марс приносит их с собой — это его натура. Рост преступности. Люди становятся агрессивнее при виде обратного вращения Красной планеты.

Люди становятся агрессивнее при виде обратного вращения Красной планеты. Достижение цели требует больших усилий. В любой другой период вам было бы легче — но не в ретроградный Марс.

В любой другой период вам было бы легче — но не в ретроградный Марс. Сексуальная озабоченность. В период ретроградного Марса особенно возрастает агрессивное мужское сексуальное желание. Это может мешать выполнению рабочих задач и влиять на отношения двух полов.

Каким знакам зодиака повезёт в ретроградный Марс 2024

Знаки зодиака стихии Огня — самые удачливые в ретроградный период планеты в 2024 году. Фото © «Шедеврум»

Огненные знаки зодиака, ретроградный Марс – 2024 — это ваш период. Львы, Овны и Стрельцы могут смело браться за любое дело: Красная планета будет на их стороне. Это шикарное время для начала новых отношений, регистрации бизнеса или совершения крупных покупок. Если вы давно откладывали отпуск, ретроградный Марс — отличный повод съездить в город с жарким климатом. Кто знает, может быть, там вы обрастёте полезными знакомствами или встретите свою любовь…

Какие знаки зодиака столкнутся с неудачами уже 6 декабря 2024 года

Знаки зодиака стихии Воды — главные неудачники ретроградного Марса 2024. Фото © «Шедеврум»

Для водных знаков зодиака ретроградный Марс 2024 года будет тяжёлым. Неприятности на работе, ссоры и недомолвки в личной жизни… Всё это ожидает Скорпионов, Раков и Рыб в нынешний ретроградный период Марса. Не стоит пытаться выиграть в лотерею или сменить работу: если вы водный знак зодиака, то огненная планета будет против. Кроме того, деловые сделки и крупные покупки лучше отложить на потом: так вы увеличите шансы сохранить не только деньги, но и здоровье. Решение семейных вопросов тоже стоит отложить на потом: вы точно не хотите развестись из-за того, что не так друг друга поняли под влиянием ретроградного Марса.

Что можно и что нельзя делать в ретроградный Марс 2024

Ретроградный Марс 2024: что можно и чего нельзя делать до 25 февраля 2025 года. Фото © «Шедеврум»

В ретроградный Марс, который начнётся 6 декабря 2024 года и закончится 24 февраля 2025-го, стоит соблюдать ряд простых правил. В этот период точно можно: анализировать прошлое;

заниматься гимнастикой и йогой;

пытаться найти мирное решение старых конфликтов;

обдумывать свои жизненные цели и ценности;

делать ремонт сантехники или электрики;

уделять внимание близким;

заниматься творчеством.

Но всё же стоит помнить, что некоторые действия в ретроградный Марс строго запрещены, а именно: начинать косметический ремонт; подавать судебные иски; устраивать пышные свадебные церемонии; участвовать в чужих конфликтах и начинать строительство нового дома. В случае если вы всё-таки сделали что-либо из указанного в период ретроградного Марса, не отчаивайтесь, но помните, что шансы на успех этого начинания практически отсутствуют.

Общие рекомендации на период ретроградного Марса 2024

Ретроградный Марс в 2024 году будет особенно тяжёлым в первую очередь для водных знаков. Но и всем остальным, кроме знаков зодиака стихии Огня, стоит насторожиться. Лучше не ложиться на плановые хирургические операции и до конца февраля забыть об операциях пластических. Начинать новые проекты тоже по возможности не стоит, а ещё сократите до минимума поездки на автомобиле: ретроградный Марс богат на ДТП.