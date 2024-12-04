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4 декабря, 15:20

«Россия одержит верх»: Экономист расшифровал «пророчество Ротшильдов» на 2025 год

Экономист Белоус: The Economist предсказал победу России в 2025 году

Обложка-ребус журнала The Economist. Обложка © X / The Economist

Обложка-ребус журнала The Economist. Обложка © X / The Economist

В конце ноября британский еженедельный журнал The Economist опубликовал традиционную обложку-ребус. Не секрет, что издание является главным рупором финансового клана Ротшильдов — одной из самых богатых и влиятельных семей планеты. Экономист Юрий Белоус расшифровал их пророчество для России на 2025 год.

«В 2025 году Россия одержит верх на Украине. <...> Президент РФ Владимир Путин знает, что Запад не хочет давать Украине достаточно денег или оружия для самозащиты», — раскрыл послание The Economist эксперт в беседе с kp.ru.

Он также обратил внимание, что рупор Ротшильдов поставил в центр ребуса избранного президента США Дональда Трампа. Экономист напомнил, что политик обещал положить конец боевым действиям после прихода к власти. Белоус уверен, что будущий американский лидер не намерен спонсировать Украину, поэтому будет договариваться с Москвой.

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Напомним, 19 ноября The Economist представил новую обложку-ребус под названием «Мир накануне 2025 года». В Госдуме также попытались разгадать глубинный смысл представленных прогнозов. Кроме того, политолог увидел тайные смыслы «пророческой» обложки The Economist.

Борис Эльфанд
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