В конце ноября британский еженедельный журнал The Economist опубликовал традиционную обложку-ребус. Не секрет, что издание является главным рупором финансового клана Ротшильдов — одной из самых богатых и влиятельных семей планеты. Экономист Юрий Белоус расшифровал их пророчество для России на 2025 год.

«В 2025 году Россия одержит верх на Украине. <...> Президент РФ Владимир Путин знает, что Запад не хочет давать Украине достаточно денег или оружия для самозащиты», — раскрыл послание The Economist эксперт в беседе с kp.ru.