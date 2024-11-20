От «Матрицы» до «Джокера»: Нейросеть перенесла героев «Ну, погоди!» в разные киновселенные, и это надо видеть

Нейросети способны творить чудеса, и одно из них — это мгновенное перемещение героев из одного вымышленного мира в другой. Взяв за основу образы одних персонажей, искусственный интеллект может представить других в совершенно новых декорациях и обстоятельствах, породив неожиданные и захватывающие сюжеты их приключений. Посмотрим же, как нейросети перенесли знакомых нам героев из культового советского мультсериала «Ну, погоди!» в иные вселенные. Представьте себе: озорной Заяц в образе джедая или хитроумный Волк в роли Джеймса Бонда. Как искусственный интеллект перевоплощает привычных персонажей в героев популярных фильмов, сериалов и мифов и что из этого получается?

Заяц и Волк в мире «Рика и Морти»: Заяц, будучи пойманным во временной ловушке Рика, оказывается в авантюре путешествия по различным измерениям и альтернативным реальностям. Волк, преследуя его, пытается использовать технологию Рика для поиска и захвата Зайца. Они попадают в самые разные, иногда кошмарные, временные петли, сталкиваются с диковинными существами и пытаются найти путь обратно в свою реальность, используя непредсказуемые и странные способности, полученные от случайных встреч.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон

Заяц и Волк в «Бегущем по лезвию»: Заяц, по ошибке попавший в пустынный перенаселённый мир «Бегущего по лезвию», оказывается объектом преследования Волка. Теперь они должны найти способ выжить в реальности с искусственными людьми и опасными мутантами, используя хитрость и умения, полученные в других мирах.

Заяц и Волк в «Звёздном пути»: герои на борту корабля оказались в межгалактической гонке, преследуя друг друга через космос с помощью инопланетных технологий. Но на этот раз, кажется, они стали одной командой.

Заяц и Волк в мире «Звёздных войн»: Заяц в привычном сером костюме внезапно оказался на борту имперского звездолёта. Перед ним Дарт Вейдер, Волк в чёрном шлеме и со световым мечом, неотступно преследующий свою жертву. И вот они оказываются в открытом космосе, сражаясь за справедливость, которую каждый видит по-своему.

Заяц и Волк в мире «Бэтмена»: Заяц в роли невероятно шустрого помощника супергероя пытается помочь Волку, который на этот раз предстаёт перед нами в образе Бэтмена.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон

Заяц и Волк в «Зверополисе»: на этот раз герои поменялись местами. Заяц в образе Джуди — полицейский, а Волк, как и Ник, оказался аферистом и мошенником. Получится ли у них подружиться?

Заяц и Волк в «Терминаторе»: Волк стал киборгом, в нём сочетаются жёсткость машин и хищные инстинкты. Его внешность внушает страх: металлические части тела, встроенные в них технологии и пронзительный красный глаз, который видит всё. А Заяц — надежда своего мира, которую Терминатор защищает.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон

Заяц и Волк в «Матрице»: Заяц, стремясь ускользнуть от Волка, оказывается в виртуальном мире Матрицы. Вместо кустов и деревьев он видит цифровые ландшафты, а Волк преследует его в виде кодированных программ.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон

Заяц и Волк в мире Гарри Поттера: Заяц оказался в Хогвартсе, где Волк его преследует с помощью тёмной магии. И, кажется, несмотря на принадлежность к разным факультетам, в этой истории заклятым врагам придётся снова работать в паре, чтобы спасти волшебный мир.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон

Заяц и Волк во вселенной «Джокера»: в этой интерпретации Заяц превращается в яркую и эксцентричную Харли Квинн. Он сохраняет свои характеристики — игривость и находчивость — и обретает харизматичный и дерзкий стиль. Волк, ставший Джокером, перерастает в истинного злодея с мрачным и угрожающе комичным характером. В его внешнем виде преобладает символика хаоса: яркая ухмылка, серьга, зелёный бант и чёрно-красный костюм создают атмосферу постоянного недовольства и веселья одновременно. Джокер-Волк сочетает в себе элементы гениальности и безумия, всегда готовя новый план, чтобы поймать Зайца и организовать настоящий хаос.