«Варварины морозы» 2024: Чего нельзя делать в праздник святой великомученицы Варвары

Варварин день в 2024 году состоится 17 декабря. Праздник Святой Варвары, или «Варварины морозы», — важный день в народном календаре. Святая великомученица Варвара традиционно считается покровительницей пожарных, горняков и садоводов, а также защитницей от внезапной насильственной смерти. Подробнее об истории праздника и житии Святой Варвары читайте в материале.

Какого числа Варварин день в 2024 году

День святой Варвары в 2024 году состоится 17 декабря. Фото © Life.ru

Варварин день в 2024 году приходится на 17 декабря. По старому стилю он отмечается 4 декабря, которое становится 17-м числом месяца при переводе дат с юлианского на григорианский календарь. В восточнославянской традиции этот праздник — начало подготовки к празднику Николы Зимнего, а также день, когда могут грянуть первые серьёзные морозы. С 17 декабря также начинается постепенное увеличение светового дня, по старым русским поверьям. Наши предки называли этот день также «Варвара Мучельница», «Заваруха» и «Бабий праздник».

Варварин день в 2024 году — история праздника

Варварин день — древний христианский праздник, который появился ещё до разделения Церкви на православную и католическую. Фото © Wikipedia

День святой Варвары мученицы появляется ещё в первых христианских типиконах, составленных задолго до разделения единой Церкви на православную и католическую. Этот день посвящён великомученице святой Варваре Илиопольской. Святая Варвара жила в III–IV веках в городе Илиополе Финикийском (также известном как Баальбек). Её отец, Диоскур, был представителем местной знати. С самого детства Варвара, единственная дочь, не признавала языческие верования своих родных, а решила посвятить всю свою жизнь Иисусу Христу. Именно это сделало её великомученицей.

Отец Варвары до определённого возраста не выпускал дочь из башни, в связи с чем девушка посвящала много времени созерцанию неба, звёзд и природы и самостоятельно дошла до мысли о едином Боге-творце. Таким образом, Варвара уверовала в христианство и, когда отец стал выпускать её из заточения, приняла крещение. Тайна христианского вероисповедания святой Варвары раскрылась, когда девушка приказала строителям построить купальню с тремя, в честь Святой Троицы, окнами. Отец Варвары был огорчён христианством дочери и привёл её к правителю Мартиану в надежде, что та «образумится». Но ни Диоскур, ни Мартиан не смогли заставить Варвару поклоняться языческим идолам, и в результате прибегли к жестоким пыткам: её бичевали, а раны растирали власяницей. Великомученицу Варвару казнил собственный отец — и его, и Мартиана в итоге поразили молнии. Варвара была отомщена.

В данный момент день святой Варвары сохранился только в православной традиции. Из католической традиции праздник был исключён в 1969 году, 14 февраля. Папа римский Павел VI удалил имя Варвары из католического календаря, объяснив своё решение тем, что деяния великомученицы «невероятны».

Что можно и что нельзя делать в день мученицы Варвары 17 декабря

Что нельзя делать в день святой Варвары 17 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Варварин день, как и любой православный праздник, подчиняется ряду правил, которых в этот день нужно придерживаться. В день святой Варвары запрещено: ссориться и сквернословить;

отказывать другим в помощи;

прясть;

ткать;

убирать;

стирать;

есть скоромное;

звать гостей.

В день святой Варвары разрешены следующие действия: есть постную пищу;

собираться за семейным столом;

молиться святой Варваре;

шить;

готовить;

исполнять данные ранее обещания.

Кроме того, Варварин день приходится на Рождественский пост, поэтому все правила, которые распространяются на пост, действуют и во время этого праздника. На всё время поста запрещено употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а по понедельникам до дня памяти святителя Николая 19 декабря можно есть горячую пищу без масла.

Традиции и приметы на день святой Варвары 17 декабря

Существует множество славянских примет на день святой Варвары 17 декабря, связанных с погодой, бракосочетанием и плодородием. Фото © Life.ru

По восточнославянскому обряду праздник святой Варвары является днём подготовки к празднику Николая святителя. С этим праздником перекликается множество традиций и примет, многие из которых связаны с погодой или женитьбой. Так, например, существовали следующие приметы: Если Варварин день морозный и ясный, то придётся очень долго ждать весну.

Если на день святой Варвары выпал снег, то урожай льна и пшеницы будет богатым.

Если на Варварины морозы погода, наоборот, тёплая, то зима будет мягкой.

А если на Варварин день и вовсе пошёл дождь, то жди паводков.

В отношении славянских традиций бракосочетания Варварин день был богат на интересные обряды. В день святой Варвары в Чехии было принято ставить веточку вишни в воду; в Хорватии такую же веточку ставили в землю и каждый день поливали водой. По народным приметам, если веточка распустится и зацветёт к Рождеству Христову, то девушка в будущем году выйдет замуж.

В день святой Варвары великомученице молятся об излечении болезней и избавлении от уныния. Фото © Life.ru

Существовало также множество традиций, связанных с приготовлением пищи. На Варварин день было принято варить кутью и компот, освящать воду, а у южных славян был обряд варки специальной каши варицы из ячменя, пшеницы, ржи, кукурузы, бобов, орехов, яблок и других ингредиентов. После варки кашу нужно было остудить, а есть её можно было только спустя три дня, на Николин день. Также с этой кашей было принято обходить дома, распевая песни о здоровье и плодородии, — традиционно это было задачей девушек-«варварок».