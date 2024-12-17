«Варварины морозы» 2024: Чего нельзя делать в праздник святой великомученицы Варвары
Народный праздник Варварин день в декабре: когда день святой мученицы Варвары в 2024, когда Варварин день по церковному календарю. Что можно и нельзя делать 17 декабря, рассказывает Life.ru.
Кто такая святая Варвара и чему молиться в «Варварины морозы» 17 декабря. Обложка © Коллаж © Life.ru Фото © greek.su, © «Шедеврум»
Варварин день в 2024 году состоится 17 декабря. Праздник Святой Варвары, или «Варварины морозы», — важный день в народном календаре. Святая великомученица Варвара традиционно считается покровительницей пожарных, горняков и садоводов, а также защитницей от внезапной насильственной смерти. Подробнее об истории праздника и житии Святой Варвары читайте в материале.
Какого числа Варварин день в 2024 году
День святой Варвары в 2024 году состоится 17 декабря. Фото © Life.ru
Варварин день в 2024 году приходится на 17 декабря. По старому стилю он отмечается 4 декабря, которое становится 17-м числом месяца при переводе дат с юлианского на григорианский календарь. В восточнославянской традиции этот праздник — начало подготовки к празднику Николы Зимнего, а также день, когда могут грянуть первые серьёзные морозы. С 17 декабря также начинается постепенное увеличение светового дня, по старым русским поверьям. Наши предки называли этот день также «Варвара Мучельница», «Заваруха» и «Бабий праздник».
Варварин день в 2024 году — история праздника
Варварин день — древний христианский праздник, который появился ещё до разделения Церкви на православную и католическую. Фото © Wikipedia
День святой Варвары мученицы появляется ещё в первых христианских типиконах, составленных задолго до разделения единой Церкви на православную и католическую. Этот день посвящён великомученице святой Варваре Илиопольской. Святая Варвара жила в III–IV веках в городе Илиополе Финикийском (также известном как Баальбек). Её отец, Диоскур, был представителем местной знати. С самого детства Варвара, единственная дочь, не признавала языческие верования своих родных, а решила посвятить всю свою жизнь Иисусу Христу. Именно это сделало её великомученицей.
Отец Варвары до определённого возраста не выпускал дочь из башни, в связи с чем девушка посвящала много времени созерцанию неба, звёзд и природы и самостоятельно дошла до мысли о едином Боге-творце. Таким образом, Варвара уверовала в христианство и, когда отец стал выпускать её из заточения, приняла крещение. Тайна христианского вероисповедания святой Варвары раскрылась, когда девушка приказала строителям построить купальню с тремя, в честь Святой Троицы, окнами. Отец Варвары был огорчён христианством дочери и привёл её к правителю Мартиану в надежде, что та «образумится». Но ни Диоскур, ни Мартиан не смогли заставить Варвару поклоняться языческим идолам, и в результате прибегли к жестоким пыткам: её бичевали, а раны растирали власяницей. Великомученицу Варвару казнил собственный отец — и его, и Мартиана в итоге поразили молнии. Варвара была отомщена.
В данный момент день святой Варвары сохранился только в православной традиции. Из католической традиции праздник был исключён в 1969 году, 14 февраля. Папа римский Павел VI удалил имя Варвары из католического календаря, объяснив своё решение тем, что деяния великомученицы «невероятны».
Что можно и что нельзя делать в день мученицы Варвары 17 декабря
Что нельзя делать в день святой Варвары 17 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin
Варварин день, как и любой православный праздник, подчиняется ряду правил, которых в этот день нужно придерживаться. В день святой Варвары запрещено:
- ссориться и сквернословить;
- отказывать другим в помощи;
- прясть;
- ткать;
- убирать;
- стирать;
- есть скоромное;
- звать гостей.
В день святой Варвары разрешены следующие действия:
- есть постную пищу;
- собираться за семейным столом;
- молиться святой Варваре;
- шить;
- готовить;
- исполнять данные ранее обещания.
Кроме того, Варварин день приходится на Рождественский пост, поэтому все правила, которые распространяются на пост, действуют и во время этого праздника. На всё время поста запрещено употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а по понедельникам до дня памяти святителя Николая 19 декабря можно есть горячую пищу без масла.
Традиции и приметы на день святой Варвары 17 декабря
Существует множество славянских примет на день святой Варвары 17 декабря, связанных с погодой, бракосочетанием и плодородием. Фото © Life.ru
По восточнославянскому обряду праздник святой Варвары является днём подготовки к празднику Николая святителя. С этим праздником перекликается множество традиций и примет, многие из которых связаны с погодой или женитьбой. Так, например, существовали следующие приметы:
- Если Варварин день морозный и ясный, то придётся очень долго ждать весну.
- Если на день святой Варвары выпал снег, то урожай льна и пшеницы будет богатым.
- Если на Варварины морозы погода, наоборот, тёплая, то зима будет мягкой.
- А если на Варварин день и вовсе пошёл дождь, то жди паводков.
В отношении славянских традиций бракосочетания Варварин день был богат на интересные обряды. В день святой Варвары в Чехии было принято ставить веточку вишни в воду; в Хорватии такую же веточку ставили в землю и каждый день поливали водой. По народным приметам, если веточка распустится и зацветёт к Рождеству Христову, то девушка в будущем году выйдет замуж.
В день святой Варвары великомученице молятся об излечении болезней и избавлении от уныния. Фото © Life.ru
Существовало также множество традиций, связанных с приготовлением пищи. На Варварин день было принято варить кутью и компот, освящать воду, а у южных славян был обряд варки специальной каши варицы из ячменя, пшеницы, ржи, кукурузы, бобов, орехов, яблок и других ингредиентов. После варки кашу нужно было остудить, а есть её можно было только спустя три дня, на Николин день. Также с этой кашей было принято обходить дома, распевая песни о здоровье и плодородии, — традиционно это было задачей девушек-«варварок».
Желаем вам счастливого дня святой Варвары в 2024 году. Обязательно помолитесь в этот день и поставьте свечку иконе святой Варвары. А если вас интересуют другие православные праздники, то в этом материале рассказываем о дне памяти Андрея Первозванного.