Мир до сих пор спорит о загадочном наследии Нострадамуса и его предсказаниях. Что же говорят современные ясновидцы и астрологи о будущем России? Мы собрали мнения самых авторитетных предсказателей, чтобы понять, чего ожидать в 2025 году.

Что ждёт Россию в 2025 году по Нострадамусу

Что ждёт Россию в будущем году. Фото © Wikipedia / Сезар де Нотр-Дам

Мишель де Нотрдам, известный миру как Нострадамус, оставил множество пророчеств, которые сбывались на протяжении столетий. Для России он видел знаковый 2025 год. В своих записях провидец упоминал укрепление международных связей, особенно с восточными странами, и начало новой эры. Согласно его прогнозам, трудные времена отойдут в прошлое, а впереди откроются перспективы.

Предсказание Абигьи Ананда для России

Индийский астролог Абигья Ананд предупреждает, что глобальные конфликты в ближайшие годы не закончатся, однако Россия сможет избежать участия в мировой войне. В то же время нарастает напряжённость в Азии — Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря остаются горячими точками. О ситуации на фронте он говорит, что конфликт перейдёт в затяжную фазу, но неожиданных поворотов не предвидится.

Что пророчит далай-лама

Нострадамус и другие о судьбе России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Далай-лама в своих размышлениях подчеркнул важность баланса между Востоком и Западом. Россия, по его словам, играет ключевую роль в мировом партнёрстве благодаря своим природным ресурсам. Однако для стабильности стране необходимо сотрудничество с США и европейскими государствами. Только так можно будет достичь гармонии и избежать изоляции.

Математик Григорий Кваша и его пророчества на 2025 год

Историк и математик Григорий Кваша, чьи прогнозы уже неоднократно сбывались, уверен: 2025 год станет переломным. Он предрекает, что активные боевые действия завершатся, а к концу десятилетия сформируется новый миропорядок, где Россия займёт важное место. Этот прогноз даёт надежду на скорое наступление мира.

Шаманская мудрость Клеофе Седано: чего ждать в 2025 году

Новая эра для России: что говорят предсказатели. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joel Shawn

Перуанский шаман Клеофе Седано утверждает, что окончание конфликта придёт летом 2025 года. Однако перед этим возможно временное обострение. По его словам, только через напряжённый диалог стороны смогут прийти к мирному соглашению, которое положит конец противостоянию.