Убывающая луна с 16 по 30 декабря: что нельзя делать и какие лунные сутки будут опасны

Период убывающей луны с 16 по 30 декабря — время завершения дел, избавления от ненужного и подготовки к новому началу. Энергетика этого периода способствует очищению и освобождению от всего, что мешает движению вперёд. Однако, чтобы благополучно пройти этот период и подготовиться к Новому году с чистой энергией, важно знать, какие действия лучше отложить, а какие, наоборот, использовать себе во благо. Сегодня рассмотрим, чего лучше не делать с 16 по 30 декабря, чтобы избежать негативных последствий и максимально эффективно использовать энергию убывающей луны.

16 декабря (16-е и 17-е лунные сутки)

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Время гармонии и согласия, подходящее для завершения старых дел и подготовки к новому началу. Создание планов на будущее. Избегайте споров и конфликтов, не начинайте новые проекты, так как энергия 16-х и 17-х лунных суток может быть неустойчивой.

17 декабря (17-е и 18-е лунные сутки)

Период активной работы и поиска новых возможностей. Отличное время для обучения и саморазвития. 17 декабря не стоит рисковать и принимать спонтанные решения, особенно в финансовых вопросах.

18 декабря (18-е и 19-е лунные сутки)

Эти лунные сутки отвечают за период духовного роста и понимания. Вы можете наладить важные контакты и общение. Избегайте пустых обещаний и обмана. Не стоит слишком сильно полагаться на чужое мнение.

19 декабря (19-е и 20-е лунные сутки)

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Время для анализа и оценки своих достижений. 19 декабря хорошо заниматься творчеством и самовыражением. В этот день старайтесь не попадать под критику и осуждение других, а также занимать позицию жертвы.

20 декабря (20-е и 21-е лунные сутки)

20 декабря — время для глубоких размышлений и изменений в жизни. Период активности и продуктивности. Не рекомендуется откладывать важные дела и злиться на мелочи.

21 декабря (21-е и 22-е лунные сутки)

21-е и 22-е лунные сутки могут стать периодом, когда у вас появится вдохновение и желание двигаться вперёд. Новые идеи приходят легко. Избегайте пессимизма и самокритики, не стоит замыкаться в себе.

22 декабря (22-е лунные сутки)

Время сосредоточенности и планирования. Хорошо принимать ответственные решения, но не позволяйте себе 22 декабря почувствовать растерянность и беспокойство. Даже если возникли трудности, продолжайте и не бросайте начатое.

23 декабря (22-е и 23-е лунные сутки)

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22-е и 23-е лунные сутки, которые выпадают на один день — 23 декабря, — считаются периодом активности и поиска баланса. Успех возможен в командной работе. Не стоит работать в одиночку, избегайте конфликтов с коллегами.

24 декабря (23-е и 24-е лунные сутки)

Время расширения кругозора и новых знакомств. Подходящий день для путешествий. Не начинайте новые проекты, особенно если они требуют значительных вложений.

25 декабря (24-е и 25-е лунные сутки)

25 декабря — это отличное время для реализации новых идей, в которых стоит сделать упор на личностное развитие. Избегайте бездействия, но при этом не пытайтесь контролировать все процессы.

26 декабря (25-е и 26-е лунные сутки)

Период, когда желания начинают сбываться и из-за этого появляются силы для новых проектов и задач. Избегайте негативных мыслей и неуверенности в себе.

27 декабря (26-е и 27-е лунные сутки)

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27 декабря наполнено энергией к действию и движению вперёд. 26-е и 27-е лунные сутки принесут успех в делах. Не упускайте шансы, избегайте пассивности.

28 декабря (27-е и 28-е лунные сутки)

Время для анализа ситуации и подведения итогов. Хорошо бы 28 декабря заняться планированием наступающего 2025 года. Но в этот день лучше избегайте конфликтов и обострения отношений.

29 декабря (28-е и 29-е лунные сутки)

Период завершения дел и подготовки к новому циклу. Именно в 28-е и 29-е лунные сутки можно остановиться, подумать и сделать выводы. Не стоит переживать о неудачах, если таковые были. На ошибках учатся.

30 декабря — новолуние

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30 декабря, прямо перед новолунием, наступает время подводить итоги уходящего года и завершать начатые дела. Это не день для новых начинаний и амбициозных проектов — лучше отложить их на потом. Если вы нуждаетесь в общении, проведите время с близкими людьми, теми, кто всегда готов поддержать и дать мудрый совет. 30-й лунный день идеально подходит для работы над собой: подумайте о своих прошлых ошибках, попросите прощения у тех, кого обидели, и сами простите обиды.