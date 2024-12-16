Спят твои соседи: Почти все гималайские мишки Московского зоопарка ушли в спячку

Гималайские медведи обычно уходят в спячку, когда на улице устанавливается устойчивая минусовая температура. В Московском зоопарке сообщили, что почти все чёрные уссурийские мишки уснули. Готовить их к спячке зоологи начали ещё с ранней осени.

Две самки по имени Бабуля и Фаня, а также самец Вася ранее никогда не ложились в спячку. Истощённые животные были изъяты у перекупщиков, которые держали их в тесных клетках. Специалисты окружили Бабулю, Фаню и Васю заботой и разработали для них оптимальный рацион, постепенно косолапые начали набирать вес. Самки уже уснули, а вот Вася оказался более активен, скорее всего, этой зимой он уже не будет спать.

Гималайский медведь Аладдин ещё малышом остался в природе без родителей и попал в Московский зоопарк. Аладдин — сторожил заповедника, он живёт в столице уже 30 лет, каждую зиму уходя в спячку.

Чёрный уссурийский медведь. Фото © Telegram / Московский зоопарк

В искусственной «берлоге», где спят мишки, поддерживается температура от нуля до плюс пяти градусов. Так как любой резкий звук может прервать медвежий сон, сотрудники зоопарка заходят максимально бесшумно, а свет не включают. В первые дни спячки киперы заходят к животным раз в 1-2 дня, а после основное наблюдение за ними проводится с помощью камер.