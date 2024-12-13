Животные стали ближе: Московский зоопарк обновил видеокамеры

Московский зоопарк порадовал своих гостей улучшением системы видеонаблюдения. Новая система позволяет более детально наблюдать за его обитателями. Теперь трансляции на шести из десяти страниц стали качественнее, плюс появились дополнительные ракурсы, сообщили в пресс-службе зоосада.

В Московском зоопарке заменили камеры. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Одним из главных обновлений стало улучшение двух камер в вольере с рысями, которые теперь позволяют рассмотреть этих лесных хищников в мельчайших деталях. Также новые устройства установлены на поляне, где обитают ламы, викуньи и гуанако. Это даёт возможность зрителям насладиться видом ламы Вари и других животных, пасущихся в зимней обстановке.

Не обошли вниманием и обитателей слоновника. Одна из камер была заменена, чтобы зрители могли наблюдать за игривыми азиатскими слонами, которые обожают резвиться в снегу. В тёплых помещениях, где живут бегемоты, орангутаны и гориллы, также обновилась техника, которая теперь обеспечивает более чёткое изображение.

Эти обновления не только улучшают качество трансляций, но и помогают людям проникнуться зимним настроением. Зрители могут замедлиться от предновогодней суеты и понаблюдать, как животные радуются снегу. Особенно яркой была реакция панды Катюши, которая с удовольствием играла и кувыркалась в сугробах.

Трансляции доступны на сайте zoo.mos.ru в часы работы зоопарка — с 09:00 до 17:00. В это время животные наиболее активны, и зрители могут увидеть их в естественной среде обитания. Наибольшей популярностью пользуются панды, манул Тимофей и капибары.