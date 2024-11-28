Идеальная форма: Округлившийся манул Тимофей зажировался к зиме, набрав больше 7 кг

К началу зимы манул Тимофей достиг идеальной формы, набрав вес до семи килограммов 50 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Животное является символом Московского зоопарка, за которым с интересом наблюдают в соцсетях жители всей страны.

Манул Тимофей. Видео © Telegram / Moscowzoo_official

С наступлением холодов внешность манула изменилась: он стал более пушистым и приобрёл рыжеватый оттенок на боках. Этот период подготовки к зиме требует особого внимания со стороны зоологов, которые тщательно контролируют питание Тимофея.

В осенний сезон рацион манула состоял из двух кормлений в день, а воскресенье было разгрузочным. Суточная порция составляла 350–400 г. Однако с наступлением зимы зоологи начали постепенно уменьшать количество кормлений и порции, чтобы поддерживать стабильный вес Тимофея. Сейчас его кормят 1–2 раза в день, оставляя воскресенье по-прежнему «голодным» днём, а размер суточной порции уменьшился до 150–250 г.

«Снижая порции, мы также наблюдаем уменьшение активности Тимофея. В холодное время года и при выпадении снега он предпочитает выходить на улицу лишь рано утром или поздним вечером», — пояснила директор зоопарка Светлана Акулова.

В течение первых двух месяцев зимы вес Тимофея будет оставаться стабильным. Однако в феврале он начнёт постепенно худеть, что станет сигналом для зоологов к дальнейшему сокращению его рациона. Процесс «разжировки» завершится к июню, когда Тимофей вернётся к летнему весу, который в этом году составлял 3,75 кг.

Так, зоологи обеспечивают комфортное и безопасное существование манула в условиях зоопарка, адаптируя его рацион в соответствии с сезонными изменениями и потребностями организма.