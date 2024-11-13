В Ленинградском зоопарке устроили соревнование среди манулов на зажировке
Манулы Лениградского зоопарка продолжают предзимнюю зажировку
Манул Шу из Ленинградского зоопарка. Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк
Семья манулов — Свэн, Намика и Шу — из Ленинградского зоопарка в преддверии зимы продолжают зажировку. Коты уже набрали вес от 5,5 до 6 килограммов, рассказали в пресс-службе зоосада.
Текущая ситуация с зажировкой манулов в Ленинградском зоопарке. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
«Каждый из них обитает в отдельном вольере, ведь эти представители кошачьих ведут одиночный образ жизни. И сейчас у наших манулов проходит зажировка — активный набор веса перед зимой», — говорится в публикации зоопарка.
В Ленинградском зоопарке сейчас проживает семейство манулов: Свэн, Намика и их первенец — Шу, родившийся в мае 2023 года. С наступлением осени котам стали давать больше еды, чтобы они могли зажироваться к холодам. Вес манулов зимой может достигать 7 килограммов. Пока что в соревновании побеждает Свэн, набравший 6 килограммов. На втором месте Намика — 5,9 кг, на третьем Шу — 5,5 кг.
А тем временем легенда Московского зоопарка манул Тимофей уже закончил зажировку. Результат у сурового кота получился впечатляющий — он увеличил собственный вес вдвое: с 3,5 килограммов до 7-ми.