В Ленинградском зоопарке устроили соревнование среди манулов на зажировке

Семья манулов — Свэн, Намика и Шу — из Ленинградского зоопарка в преддверии зимы продолжают зажировку. Коты уже набрали вес от 5,5 до 6 килограммов, рассказали в пресс-службе зоосада.

Текущая ситуация с зажировкой манулов в Ленинградском зоопарке. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

«Каждый из них обитает в отдельном вольере, ведь эти представители кошачьих ведут одиночный образ жизни. И сейчас у наших манулов проходит зажировка — активный набор веса перед зимой», — говорится в публикации зоопарка.

В Ленинградском зоопарке сейчас проживает семейство манулов: Свэн, Намика и их первенец — Шу, родившийся в мае 2023 года. С наступлением осени котам стали давать больше еды, чтобы они могли зажироваться к холодам. Вес манулов зимой может достигать 7 килограммов. Пока что в соревновании побеждает Свэн, набравший 6 килограммов. На втором месте Намика — 5,9 кг, на третьем Шу — 5,5 кг.