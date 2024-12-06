«Папа, ты где?»: В Московском зоопарке показали первую прогулку пандёнка Катюши в вольере отца

В Московском зоопарке состоялось значимое событие: пандёнок Катюша, родившаяся в августе 2023 года, впервые прогулялась в вольере своего отца Жуи. Директор зоосада Светлана Акулова выложила видео с событием в своём телеграм-канале. Это мероприятие стало частью программы обогащения среды обитания для панд, направленной на создание разнообразных условий, которые способствуют развитию животных.

Катюша прошлась по вольеру отца в Москве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Прогулка Катюши вместе с мамой ДинДин в новом вольере была организована для того, чтобы познакомить пандёнка с новыми запахами и пространством. Такое разнообразие впечатлений играет важную роль в жизни животных, помогая им развивать навыки и адаптироваться к окружающей среде. Хотя ДинДин не попала в объектив камеры, её присутствие было важным для успешного знакомства Катюши с новым пространством.

Панды Жуи и ДинДин прибыли в Московский зоопарк в 2019 году, и их появление стало значимым событием для зоопарка. Рождение Катюши в 2023 году — первый случай рождения детёныша большой панды в России, что вызвало большой интерес среди посетителей и специалистов.

Подобные мероприятия, как прогулка Катюши в вольере Жуи, являются важной частью программы содержания панд в зоопарках. Они помогают создать условия, максимально приближенные к естественным, что способствует благополучию животных и их успешной адаптации в неволе. Московский зоопарк продолжает развивать и внедрять такие практики, чтобы обеспечить своим обитателям комфортные и безопасные условия жизни.