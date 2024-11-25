Панда Катюша выбрала дизайн открытки для Диндин на День матери
Московский зоопарк поздравил панду Диндин, мать первого в России детёныша большой панды, с Днём матери. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в телеграм-канале.
«Сегодня мы поздравили нашу маму-панду Диндин с Днём Матери! Дизайн открытки выбирала Катюша», — говорится в сообщении.
Панду Диндин поздравили с Днём матери. Видео © Telegram / Светлана Акулова
В России День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, и в этом году праздник выпал на 24 число. В честь праздника для панды подготовили особенный подарок: тарелку с овощами и листьями с поздравлением.
Ранее Life.ru писал, что снегопад в Москве вызвал восторг у обитателей столичного зоопарка, особенно у панды Катюши. Она регулярно вызывает умиление у пользователей соцсетей. Не так давно маленькая проказница решила сразиться со своей мамой на радость китайским туристам.
Telegram / Светлана Акулова