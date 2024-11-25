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25 ноября, 01:10

Панда Катюша выбрала дизайн открытки для Диндин на День матери

Московский зоопарк поздравил панду Диндин, мать первого в России детёныша большой панды, с Днём матери. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в телеграм-канале.

«Сегодня мы поздравили нашу маму-панду Диндин с Днём Матери! Дизайн открытки выбирала Катюша», — говорится в сообщении.

Панду Диндин поздравили с Днём матери. Видео © Telegram / Светлана Акулова

В России День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, и в этом году праздник выпал на 24 число. В честь праздника для панды подготовили особенный подарок: тарелку с овощами и листьями с поздравлением.

Тест: Панда Катюша или манул Тимофей — кто вы из обитателей Московского зоопарка?
Тест: Панда Катюша или манул Тимофей — кто вы из обитателей Московского зоопарка?

Ранее Life.ru писал, что снегопад в Москве вызвал восторг у обитателей столичного зоопарка, особенно у панды Катюши. Она регулярно вызывает умиление у пользователей соцсетей. Не так давно маленькая проказница решила сразиться со своей мамой на радость китайским туристам.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Артём Гапоненко
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