Панда Катюша выбрала дизайн открытки для Диндин на День матери

Московский зоопарк поздравил панду Диндин, мать первого в России детёныша большой панды, с Днём матери. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в телеграм-канале.

В России День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, и в этом году праздник выпал на 24 число. В честь праздника для панды подготовили особенный подарок: тарелку с овощами и листьями с поздравлением.