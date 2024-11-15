Маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами

Снегопад в Москве вызвал восторг у обитателей столичного зоопарка, особенно у панды Катюши. Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова поделилась видео с игривой хулиганкой в своём телеграм-канале.

Снегопад в Москве вызвал восторг у панды Катюши. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу. Снеговик разбирали вдвоём с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега», — написала она.