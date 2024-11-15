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15 ноября, 19:45

Маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами

Панда Катюша и Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами

Снегопад в Москве вызвал восторг у обитателей столичного зоопарка, особенно у панды Катюши. Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова поделилась видео с игривой хулиганкой в своём телеграм-канале.

Снегопад в Москве вызвал восторг у панды Катюши. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу. Снеговик разбирали вдвоём с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега», — написала она.

Тест: Панда Катюша или манул Тимофей — кто вы из обитателей Московского зоопарка?
Тест: Панда Катюша или манул Тимофей — кто вы из обитателей Московского зоопарка?

Катюша регулярно вызывает умиление у пользователей соцсетей. Не так давно маленькая проказница решила сразиться со своей мамой на радость китайским туристам.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Анатолий Цейко
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