Маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами
Панда Катюша и Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами
Снегопад в Москве вызвал восторг у обитателей столичного зоопарка, особенно у панды Катюши. Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова поделилась видео с игривой хулиганкой в своём телеграм-канале.
Снегопад в Москве вызвал восторг у панды Катюши. Видео © Telegram / Светлана Акулова
«Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу. Снеговик разбирали вдвоём с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега», — написала она.
Катюша регулярно вызывает умиление у пользователей соцсетей. Не так давно маленькая проказница решила сразиться со своей мамой на радость китайским туристам.
Telegram / Светлана Акулова