Панда Катюша уже совсем взрослая, и вот не самое приятное подтверждение этому

Кал панды Катюши из Московского зоопарка с виду уже не отличить от кала её мамы Диндин. Об этом рассказала и показала подтверждающие фото генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Кал панды Катюши. Фото © Telegram / Светлана Акулова

«Кал Катюши и кал Диндин по внешнему виду уже не отличаются. Разница только в размере и массе. От каждой дамы ежедневно собирается отдельно и анализируется его внешний вид и структура», — рассказала Акулова в своём телеграм-канале.

Кал панды Катюши. Фото © Telegram / Светлана Акулова

По словам гендиректора Московского зоопарка, у Катюши ежедневно выходит около 200 граммов кала, в то время как у Диндин 13-15 кг.