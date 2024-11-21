Панда Катюша уже совсем взрослая, и вот не самое приятное подтверждение этому
Акулова: Кал панды Катюши по внешнему виду не отличается от кала её мамы Диндин
Кал панды Катюши из Московского зоопарка с виду уже не отличить от кала её мамы Диндин. Об этом рассказала и показала подтверждающие фото генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
«Кал Катюши и кал Диндин по внешнему виду уже не отличаются. Разница только в размере и массе. От каждой дамы ежедневно собирается отдельно и анализируется его внешний вид и структура», — рассказала Акулова в своём телеграм-канале.
По словам гендиректора Московского зоопарка, у Катюши ежедневно выходит около 200 граммов кала, в то время как у Диндин 13-15 кг.
Ранее Life.ru писал, что маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами. Снегопад вызвал восторг у бамбуковых мишек.
Telegram / Светлана Акулова