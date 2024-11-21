Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 13:37

Панда Катюша уже совсем взрослая, и вот не самое приятное подтверждение этому

Акулова: Кал панды Катюши по внешнему виду не отличается от кала её мамы Диндин

Кал панды Катюши из Московского зоопарка с виду уже не отличить от кала её мамы Диндин. Об этом рассказала и показала подтверждающие фото генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Кал панды Катюши. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Кал панды Катюши. Фото © Telegram / Светлана Акулова

«Кал Катюши и кал Диндин по внешнему виду уже не отличаются. Разница только в размере и массе. От каждой дамы ежедневно собирается отдельно и анализируется его внешний вид и структура», — рассказала Акулова в своём телеграм-канале.

Кал панды Катюши. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Кал панды Катюши. Фото © Telegram / Светлана Акулова

По словам гендиректора Московского зоопарка, у Катюши ежедневно выходит около 200 граммов кала, в то время как у Диндин 13-15 кг.

Панда Катюша радуется первому снегу в Московском зоопарке
Панда Катюша радуется первому снегу в Московском зоопарке

Ранее Life.ru писал, что маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами. Снегопад вызвал восторг у бамбуковых мишек.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Никита Никонов
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • Животные
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar