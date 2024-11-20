Панда Катюша радуется первому снегу в Московском зоопарке

Циклон «Квитерия» принес в Москву и Санкт-Петербург снежную погоду, которая не по душе многим жителям. Однако есть одна обитательница Московского зоопарка, которой такая погода доставляет истинное удовольствие — это юная панда Катюша.

Катюша радуется снегу. Видео © VK / Панды в Москве

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась радостью медвежонка в социальных сетях, опубликовав видео, где Катюша впервые увидела обильный снегопад. «Столько радости у Катюши от падающего снега. Лучшее обогащение среды», — отметила Акулова.

Первое знакомство Катюши со снегом состоялось 3 ноября, когда снежный покров в вольере был еще небольшим. Однако 4 ноября сугробы значительно увеличились, и панда с энтузиазмом принялась изучать новый для нее элемент. Медвежонок весело валяется в снегу, трогает его лапами и даже пробует на вкус. В это время мама Диндин спокойно завтракает веточками бамбука, наблюдая за игривой дочкой.

Сотрудники зоопарка решили разнообразить зимние забавы Катюши, слепив для нее снеговика. Однако дружбы с новым соседом не сложилось — Катюша разрушила его за считанные секунды. Также медвежонок с удовольствием катается с обледеневшей горки, наслаждаясь зимними развлечениями.

Катюша появилась на свет 24 августа 2023 года в семье панд Диндин и Жуи, которые прибыли в Россию в 2019 году в рамках панда-дипломатии. В будущем, через три года, Катюша, скорее всего, вернется в Китай, так как все панды считаются национальным достоянием этой страны.

Московский зоопарк продолжает следить за развитием и благополучием Катюши, обеспечивая ей разнообразные формы обогащения среды, которые помогают пандочке развиваться и исследовать окружающий мир.