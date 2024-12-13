Вкусно и полезно: Россиянам раскрыли, чем питаются медведи в Московском зоопарке

В Московском зоопарке живут сразу несколько видов медведей, каждый из которых получает свой уникальный рацион, соответствующий их природным предпочтениям, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного зоосада.

Белые медведи получают преимущественно белковую пищу — мясо (говядина, рыба, индейка, курица), а также овощи и сезонные фрукты. Чтобы поддерживать их здоровье, в рацион включают витаминно-минеральные комплексы. Кормление происходит трижды в день, включая утренние, дневные и вечерние приёмы пищи.

В отличие от белых, бурые и гималайские медведи питаются в основном растительной пищей: овощами, фруктами и кашами — гречневая, овсяная, рисовая. Однако в их рацион также входит белковая пища, такая как говядина и красная рыба. Эти медведи менее активны зимой, готовясь к спячке. Их сон неглубокий, поэтому в помещениях, где они отдыхают, отключают отопление и стараются не создавать шума, чтобы не потревожить животных.

Большие панды живут в условиях, максимально приближенных к их природной среде. Они питаются свежим бамбуком три раза в сутки. Бамбук составляет основную часть их рациона, и большая часть дня они проводят за едой. Панды проводят во сне до семнадцать часов в сутки, а свежий снег часто вызывает у них игривое настроение.

Недавно в зоопарке появился ещё один житель — детёныш малайского медведя. Эти тропические животные не впадают в спячку зимой. Малайская медведица спит всю ночь, а днём имеет короткий «тихий час». Медведи по своей природе собиратели: они ищут еду, собирают ягоды и фрукты, копают коренья или едят насекомых.