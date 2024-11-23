В Калининградском зоопарке наступила зима: Медведи погрузились в спячку

Медведи из Калининградского зоопарка официально начали зимнюю спячку. Все четверо обитателей вольеров уже отказались от прогулок и еды, предпочтя уютные берлоги и заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Зима наступила окончательно. Фото © Калининградский зоопарк

Сотрудники зоопарка заметили, что животные стали менее активными, а сегодня стало очевидно: зима для них наступила окончательно. В связи с этим администрация зоопарка приостанавливает показательные кормления до пробуждения хищников.