В Калининградском зоопарке наступила зима: Медведи погрузились в спячку
Четыре медведя Калининградского зоопарка ушли в зимнюю спячку
Сонный медведь. Обложка © Калининградский зоопарк
Медведи из Калининградского зоопарка официально начали зимнюю спячку. Все четверо обитателей вольеров уже отказались от прогулок и еды, предпочтя уютные берлоги и заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Зима наступила окончательно. Фото © Калининградский зоопарк
Сотрудники зоопарка заметили, что животные стали менее активными, а сегодня стало очевидно: зима для них наступила окончательно. В связи с этим администрация зоопарка приостанавливает показательные кормления до пробуждения хищников.
А в США тем временем медведи пробрались на территорию военной базы и устроили настоящий разгром. Животные проникли на склад через приоткрытую дверь и обнаружили запасы сухих армейских пайков. Медведи быстро распотрошили упаковки и съели часть содержимого, оставив после себя только пустые коробки.