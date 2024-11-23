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22 ноября, 22:56

В Калининградском зоопарке наступила зима: Медведи погрузились в спячку

Четыре медведя Калининградского зоопарка ушли в зимнюю спячку

Сонный медведь. Обложка © Калининградский зоопарк

Сонный медведь. Обложка © Калининградский зоопарк

Медведи из Калининградского зоопарка официально начали зимнюю спячку. Все четверо обитателей вольеров уже отказались от прогулок и еды, предпочтя уютные берлоги и заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Зима наступила окончательно. Фото © Калининградский зоопарк

Зима наступила окончательно. Фото © Калининградский зоопарк

Сотрудники зоопарка заметили, что животные стали менее активными, а сегодня стало очевидно: зима для них наступила окончательно. В связи с этим администрация зоопарка приостанавливает показательные кормления до пробуждения хищников.

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А в США тем временем медведи пробрались на территорию военной базы и устроили настоящий разгром. Животные проникли на склад через приоткрытую дверь и обнаружили запасы сухих армейских пайков. Медведи быстро распотрошили упаковки и съели часть содержимого, оставив после себя только пустые коробки.

Тимур Хингеев
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