Короли Арктики заявились к вахтовикам на Ямале и чуть не залезли в окно, выпрашивая вкусняшки
На Ямале семья белых медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам
Белые медведи пришли к людям Ямале. Они заглянули к вахтовикам на Харасавэйском месторождении. Семья хищников пыталась попасть в их жилище, видимо, сильно проголодавшись. Момент на видео заснял один из работников, пытаясь отогнать королей Арктики.
На месторождении Ямала белые медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам. Видео © VK / яМал
На кадрах, опубликованных 31 октября, видно, что сразу несколько медведей с интересом осматривают жилище вахтовиков. При этом двое из них пытались даже попасть внутрь. Автор видео, судя по всему, таким гостям оказался не шибко рад и сразу дал им об этом понять.
«Иди отсюда! Иди отсюда! Да нет, ничего не дам! Э-э!» — говорит мужчина, после чего закрывает окно.
Как говорится в группе «Ямал» «Вконтакте», получив от ворот поворот, хищники улеглись на снег и попытались выждать добычу, но в в итоге всё же покинули территорию городка.
Ранее Life.ru рассказывал, как в прошлом году три наглых медведя не на шутку перепугали вахтовиков в Сибири. Из-за незваных и беспардонных мохнатых «гостей» рабочим в итоге пришлось прятаться в бытовке. А на том же Ямане в прошлом году рабочие засняли очень милое видео. Они показали белого медвежонка, который, видимо, тоже пришёл к ним за вкусняшками.