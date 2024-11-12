Короли Арктики заявились к вахтовикам на Ямале и чуть не залезли в окно, выпрашивая вкусняшки

Белые медведи пришли к людям Ямале. Они заглянули к вахтовикам на Харасавэйском месторождении. Семья хищников пыталась попасть в их жилище, видимо, сильно проголодавшись. Момент на видео заснял один из работников, пытаясь отогнать королей Арктики.

На месторождении Ямала белые медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам. Видео © VK / яМал

На кадрах, опубликованных 31 октября, видно, что сразу несколько медведей с интересом осматривают жилище вахтовиков. При этом двое из них пытались даже попасть внутрь. Автор видео, судя по всему, таким гостям оказался не шибко рад и сразу дал им об этом понять.

«Иди отсюда! Иди отсюда! Да нет, ничего не дам! Э-э!» — говорит мужчина, после чего закрывает окно.

Как говорится в группе «Ямал» «Вконтакте», получив от ворот поворот, хищники улеглись на снег и попытались выждать добычу, но в в итоге всё же покинули территорию городка.