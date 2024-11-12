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12 ноября, 09:36

Короли Арктики заявились к вахтовикам на Ямале и чуть не залезли в окно, выпрашивая вкусняшки

На Ямале семья белых медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам

Белые медведи пришли к людям Ямале. Они заглянули к вахтовикам на Харасавэйском месторождении. Семья хищников пыталась попасть в их жилище, видимо, сильно проголодавшись. Момент на видео заснял один из работников, пытаясь отогнать королей Арктики.

На месторождении Ямала белые медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам. Видео © VK / яМал

На кадрах, опубликованных 31 октября, видно, что сразу несколько медведей с интересом осматривают жилище вахтовиков. При этом двое из них пытались даже попасть внутрь. Автор видео, судя по всему, таким гостям оказался не шибко рад и сразу дал им об этом понять.

«Иди отсюда! Иди отсюда! Да нет, ничего не дам! Э-э!» — говорит мужчина, после чего закрывает окно.

Как говорится в группе «Ямал» «Вконтакте», получив от ворот поворот, хищники улеглись на снег и попытались выждать добычу, но в в итоге всё же покинули территорию городка.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в прошлом году три наглых медведя не на шутку перепугали вахтовиков в Сибири. Из-за незваных и беспардонных мохнатых «гостей» рабочим в итоге пришлось прятаться в бытовке. А на том же Ямане в прошлом году рабочие засняли очень милое видео. Они показали белого медвежонка, который, видимо, тоже пришёл к ним за вкусняшками.

Обложка ©

© VK / яМал

Николь Вербер
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