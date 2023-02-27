Вахтовики на Ямале сняли умилительное видео с новым соседом — белым медвежонком
На Ямале белый медвежонок вышел к жителям вахтового посёлка на газовом месторождении
На Ямале белый медвежонок вышел к жителям посёлка. Обложка © t.me / Светлана Радионова
В Ямало-Ненецком автономном округе белый медвежонок вышел к жителям вахтового посёлка Харасавэйского месторождения (ГКМ). Умиляющие кадры с косолапым опубликовала в своём телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Медвежонок, поселившийся на ГКМ в ЯНАО. Видео © t.me / Светлана Радионова
Краснокнижный годовалый малыш заблудился и поселился на контейнерной площадке компании "Газстройпром". О новом косолапом жильце уже оповестили всех работников месторождения.
"С вахтовиками проведён инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Также осуществлён контроль за передвижением животного по производственной зоне. Ситуация находится на контроле. В ближайшее время соберём рабочую группу по порядку дальнейших действий", — добавила Радионова.
Глава ведомства напомнила, что заблудившиеся хищники Ямала уже селились в этом вахтовом посёлке: например, в 2021 году там видели двух белых медвежат. Ради безопасности самих животных и работников предприятия сотрудники Росприроднадзора перевезли малышей в естественную среду обитания.
Ранее Лайф писал, что в Коми полицейские спасли новорождённых медвежат и накормили детским питанием. Найденных животных передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.