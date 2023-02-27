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27 февраля, 12:01

Вахтовики на Ямале сняли умилительное видео с новым соседом — белым медвежонком

На Ямале белый медвежонок вышел к жителям вахтового посёлка на газовом месторождении

<p>На Ямале белый медвежонок вышел к жителям посёлка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/radionovasg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Радионова </a></p>

На Ямале белый медвежонок вышел к жителям посёлка. Обложка © t.me / Светлана Радионова

В Ямало-Ненецком автономном округе белый медвежонок вышел к жителям вахтового посёлка Харасавэйского месторождения (ГКМ). Умиляющие кадры с косолапым опубликовала в своём телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Медвежонок, поселившийся на ГКМ в ЯНАО. Видео © t.me / Светлана Радионова

Краснокнижный годовалый малыш заблудился и поселился на контейнерной площадке компании "Газстройпром". О новом косолапом жильце уже оповестили всех работников месторождения.

"С вахтовиками проведён инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Также осуществлён контроль за передвижением животного по производственной зоне. Ситуация находится на контроле. В ближайшее время соберём рабочую группу по порядку дальнейших действий", — добавила Радионова.

Глава ведомства напомнила, что заблудившиеся хищники Ямала уже селились в этом вахтовом посёлке: например, в 2021 году там видели двух белых медвежат. Ради безопасности самих животных и работников предприятия сотрудники Росприроднадзора перевезли малышей в естественную среду обитания.

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Ранее Лайф писал, что в Коми полицейские спасли новорождённых медвежат и накормили детским питанием. Найденных животных передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Ямало-Ненецкий автономный округ

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